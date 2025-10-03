Кино-Театр.Ру
«Я приравнивала материнство к смерти»: Мадонна призналась, что боялась иметь детей

3 октября
2025 год

3 октября 2025
67-летняя Мадонна много лет не давала интервью, потому что, видимо, не было достойного инфоповода (всё какие-то судебные разбирательства с сыном да отмены концертов из-за травм). Но в середине минувшего сентября артистка анонсировала выход новой пластинки. После чего дала интервью для подкаста британского коуча Джея Шетти, где они обсуждали преимущества духовной жизни и то, как она помогает пережить самые невыносимые невзгоды, не прибегая к помощи запрещённых веществ им запрещённых церковью действий.

Мадонна почти 30 лет изучает каббалу и ещё дольше практикует йогу. Но самым мощным толчком к осознанности для неё стало материнство. Которое с детства ассоциировалось у неё со смертью. «Моя мама умерла после того, как родила всех моих братьев и сестёр (всего их у певицы было семеро, когда мама умерла, Мадонне было пять лет — прим. ред.), то есть буквально через год после рождения моей младшей сестры мама умерла. Поэтому я всегда приравнивала материнство к смерти. А ещё оно ассоциировалось у меня с несчастливой жизнью. Я видела, что мама несчастна. Я прекрасно видела, что она не жила той жизнью, которой хотела бы жить. Поэтому, когда я переехала в Нью-Йорк и начала строить свою карьеру, я думала, что материнство не для меня и я не хочу быть ребёнка. Я не говорила это вслух, но думала именно так. С чего бы мне упускать всё, ради чего я так упорно трудилась?

Но вот однажды я обнаружила, что беременна. А я так долго бежала от этого. И не сказать, что я тогда была в каких-то серьёзных стабильных отношениях. Но я любила её отца. Так что я не стала всё продумывать. Я решила, что раз это случилось, значит, это должно было случиться. Но чему я собираюсь учить свою дочь? Я вела абсолютно эгоистичный образ жизни. Во многом это обернулось хорошими результатами, но в реальности я делала всё исключительно и только для себя. И хотя я решила, что рожу и как-нибудь уж разберусь с материнством, внутри я была испугана до уср**ки».

обсуждение
№ 5
Мария_2191   7.10.2025 - 18:38
К чему эти речи в свои 67 лет? Тут уже надо говорить о том, как будешь стареть, а не вспоминать, что было 30 лет назад. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   6.10.2025 - 16:15
67 лет и новая пластинка. Бабушка остановись, отдыхай и кайфуй. Зачем тебе рядовой альбом. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 15:18
... ...зато может теперь "любые проблемы" решить с помощью медитаций и самовнушения. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 16:41
Перегнула Маддонушка в своей жизни с каббалой и другими сектантскими увлечениями. читать далее>>
№ 1
Angelika77   3.10.2025 - 20:27
Просто был наглядный пример плохого материнства, вот и боялась его как огня. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

