«Я приравнивала материнство к смерти»: Мадонна призналась, что боялась иметь детей

67-летняя Мадонна
много лет не давала интервью, потому что, видимо, не было достойного инфоповода (всё какие-то судебные разбирательства с сыном да отмены концертов из-за травм
). Но в середине минувшего сентября артистка анонсировала выход новой пластинки. После чего дала интервью
для подкаста британского коуча Джея Шетти
, где они обсуждали преимущества духовной жизни и то, как она помогает пережить самые невыносимые невзгоды, не прибегая к помощи запрещённых веществ им запрещённых церковью действий
.
Мадонна почти 30 лет изучает каббалу и ещё дольше практикует йогу. Но самым мощным толчком к осознанности для неё стало материнство. Которое с детства ассоциировалось у неё со смертью. «Моя мама умерла после того, как родила всех моих братьев и сестёр
(всего их у певицы было семеро, когда мама умерла, Мадонне было пять лет — прим. ред.), то есть буквально через год после рождения моей младшей сестры мама умерла. Поэтому я всегда приравнивала материнство к смерти. А ещё оно ассоциировалось у меня с несчастливой жизнью. Я видела, что мама несчастна. Я прекрасно видела, что она не жила той жизнью, которой хотела бы жить. Поэтому, когда я переехала в Нью-Йорк и начала строить свою карьеру, я думала, что материнство не для меня и я не хочу быть ребёнка. Я не говорила это вслух, но думала именно так. С чего бы мне упускать всё, ради чего я так упорно трудилась?
Но вот однажды я обнаружила, что беременна. А я так долго бежала от этого. И не сказать, что я тогда была в каких-то серьёзных стабильных отношениях. Но я любила её отца. Так что я не стала всё продумывать. Я решила, что раз это случилось, значит, это должно было случиться. Но чему я собираюсь учить свою дочь? Я вела абсолютно эгоистичный образ жизни. Во многом это обернулось хорошими результатами, но в реальности я делала всё исключительно и только для себя. И хотя я решила, что рожу и как-нибудь уж разберусь с материнством, внутри я была испугана до уср**ки»
.
обсуждение >>