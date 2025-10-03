Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица

2 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера романтической комедии «Сводишь с ума»
— истории о том, как герои Милы Ершова
и Юрия Насонова влюбились друг в друга, находясь в параллельных реальностях. Которые пересекаются лишь в зеркале одной из старых питерских квартир
.
Ленту представили режиссёр Дарья Лебедева
и исполнители главных ролей Мила Ершова
, Юрий Насонов
и Людмила Артемьева
.
фото: Юрий Насонов и Мила Ершова
фото: Дарья Лебедева
фото: Людмила Артемьева
Среди гостей премьеры были замечены Кристина Асмус
, Катерина Шпица
, Стася Толстая
, Сергей Горошко
, Аскар Ильясов
и другие.
фото: Кристина Асмус
фото: Сергей Горошко
фото: Анна Котова
фото: Аскар Ильясов
фото: Виктория Богатырёва
фото: Катерина Шпица
фото: Ксения Суркова
фото: Ольга Зайцева
«Сводишь с ума» в прокате с 9 октября 2025 года.
фото: Стася Толстая
«Сводишь с ума»
