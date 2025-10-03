Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица

3 октября
2025 год

Лайфстайл >>
3 октября 2025
2 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера романтической комедии «Сводишь с ума» — истории о том, как герои Милы Ершова и Юрия Насонова влюбились друг в друга, находясь в параллельных реальностях. Которые пересекаются лишь в зеркале одной из старых питерских квартир.

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица

Ленту представили режиссёр Дарья Лебедева и исполнители главных ролей Мила Ершова, Юрий Насонов и Людмила Артемьева.

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Юрий Насонов и Мила Ершова


Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Дарья Лебедева

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Людмила Артемьева

Среди гостей премьеры были замечены Кристина Асмус, Катерина Шпица, Стася Толстая, Сергей Горошко, Аскар Ильясов и другие.

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Кристина Асмус

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Сергей Горошко

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Анна Котова

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Аскар Ильясов

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Виктория Богатырёва

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Катерина Шпица

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Ксения Суркова

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Ольга Зайцева

Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица
фото: Стася Толстая

«Сводишь с ума» в прокате с 9 октября 2025 года.

«Сводишь с ума»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Краш в отражении: «Сводишь с ума» — фантастический ромком о любви, коммуналке и параллельных мирах
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Антон АртемьевЛюдмила АртемьеваКристина АсмусСергей Баталов (II)Юлия БеляеваВиктория БогатырёваВиктория ВенскаяСергей ГорошкоМиша ГурайЕлизавета ДолбниковаМила ЕршоваВероника ЖуравлёваОльга ЗайцеваАскар ИльясовВладимир КанухинЛиза КлимоваАнна Котова (II)Маша КошинаСерафима КрасниковаСавелий КудряшовДарья ЛебедеваАнтон МасловБорис Мягков (II)Юрий НасоновОльга НикольскаяЕвгения ОсиповаСвятослав РогожанЕвгений ТакуевСтася ТолстаяИван ТрушинАлевтина ТуканЕкатерина ЧанноваГлеб ШевнинКатерина ШпицаСофья Шуткина
фильмы
Сводишь с ума

фотографии >>
Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица фотографии
Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица фотографии
Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица фотографии
Роман с зеркалом: Кристина Асмус, Сергей Горошко и Катерина Шпица фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.
Миле Шаблаускайте
1 октября ушла из жизни актриса Миле Шаблаускайте.
Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Анна Бачалова
Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
Кристина Казинская
Елена Коренева
Ольга Макеева
Евгений Сиротин
Светлана Смехнова
Сергей Стёпин
Добромир Дымецкий
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Шон Уильям Скотт
Лина Хиди
Айо Эдебири
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен