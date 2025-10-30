Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Крис Эванс впервые стал отцом

30 октября
2025 год

30 октября 2025
У звезды фильма «Первый мститель» Криса Эванса и его жены, португальской актрисы Альбы Баптиста, 24 октября родилась дочь, сообщает издание TMZ. Это первый ребёнок пары, девочку назвали Альма Грейс. Новоиспечённые родители поженились два года назад, устроив закрытую церемонию в своём поместье на полуострове Кейп-Код.

фото: Крис Эванс и Альба Баптиста

Слухи о том, что супруги ждут ребёнка, появились этим летом. Фан-аккаунт актёров опубликовал поздравительный пост с Днём отца, в котором отметил отцов Альбы и Криса. Отец Альбы в ответном комментарии обратился к Крису и намекнул, что в плане родительства теперь ход за ним.

фото: Крис Эванс и Альба Баптиста

44-летний Эванс и 28-летняя Баптиста познакомились в 2022 году, в Европе. Это была, по словам друзей пары, любовь с первого взгляда. Примерно в это же время Крис Эванс в интервью журналу People признался, что собирается остепениться: «Это действительно то, чего я хочу: жена, дети, создание семьи».

фото: Крис Эванс и Альба Баптиста

Рождение ребёнка актёры пока не комментировали. Известно, что дочь Криса и Альбы будет носить двойную фамилию — Баптиста Эванс.

