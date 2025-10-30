Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим 0,38 грамма масла каннабиса. Обвинение Аглае Тарасовой предъявили по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (статья 229.1 УК РФ). Актрису поместили под домашний арест и наложили запрет на пользование мобильной связью и интернетом (кроме вызова экстренных служб).
фото: Аглая Тарасова
В суде при избрании меры пресечения Аглая Тарасова сказала, что «совершила большую ошибку», и попросила не арестовывать её: на иждивении у актрисы бабушка и дедушка, а в сентябре были запланированы съёмки в трёх проектах.
