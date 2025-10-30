Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд

30 октября
2025 год

Лайфстайл >>
30 октября 2025
По информации агентства РИА новости, дело Аглаи Тарасовой направлено в Домодедовский суд. Слушание состоится 30 октября.

Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд
фото: Аглая Тарасова


Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим 0,38 грамма масла каннабиса. Обвинение Аглае Тарасовой предъявили по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (статья 229.1 УК РФ). Актрису поместили под домашний арест и наложили запрет на пользование мобильной связью и интернетом (кроме вызова экстренных служб).

Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд
фото: Аглая Тарасова


В суде при избрании меры пресечения Аглая Тарасова сказала, что «совершила большую ошибку», и попросила не арестовывать её: на иждивении у актрисы бабушка и дедушка, а в сентябре были запланированы съёмки в трёх проектах.

Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд
фото: Аглая Тарасова
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
vikapikaa (Самара)   30.10.2025 - 14:47
Жаль девушку, ошибка действительно большая вышла. Будем надеяться, суд учтет обстоятельства и даст ей шанс продолжить карьеру и жизнь без серьезных последствий. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков
Поиск по меткам
суд
персоны
Аглая Тарасова

фотографии >>
Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд фотографии
Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд фотографии
Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд фотографии
Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.

День рождения >>

Александр Васильев
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Сергей Лесогоров
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Сара Картер
Ниа Лонг
Кевин Поллак
Ольга Субарри
Генри Уинклер
Джейн Хейтмейер
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен