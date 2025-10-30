Кино-Театр.Ру
«Разумеется, мы с ней друзья»: Дмитрий Дибров об успешном браке и цивилизованном разводе

30 октября
2025 год

Лайфстайл >>
30 октября 2025
65-летний Дмитрий Дибров, переживающий развод с женой Полиной после 16 лет брака, дал интервью Юлии Прудько, в котором витиевато объяснил, почему сделал выбор в пользу цивилизованного расставания. Продравшись сквозь бурелом поэтических цитат, философских размышлений, псевдонаучных экскурсов и лирических отступлений и больно поцарапавшись о конгломерат ненужных слов, отважный Кино-Театр.Ру добыл, очистил, выпарил и извлёк суть сказанного Дибровым.

«Разумеется, мы с ней друзья»: Дмитрий Дибров об успешном браке и цивилизованном разводе

Дмитрий с самого начала бракоразводного процесса не позволял себе оскорбительных или пренебрежительных высказываний в адрес бывшей жены. Вместо этого телеведущий иронизировал над своей участью, называя себя почётным членом ордена рогоносцев. В скандале Дибров просто не видит никакого практического смысла: «Ты не должен наносить ущерб женщине, которая мать твоих детей. А если нанесёшь, инфоглисты немедленно растащат все твои резкие высказывания. И ладно бы, но ведь дети это потом будут читать. Промолчи. К тому же, что ты хочешь своей болтовнёй достичь? Ты уже не поправишь существо дела. Ты хочешь, зная, что это бесполезно, нанести ущерб? Зачем?
Поэтому, если не знаешь, что делать, а больно — молчи. И сыну скажи, пусть молчит. А зачем бы я стал расшвыриваться проклятьями? Я не стану от этого лучше, и она не станет хуже. Только заберу у зрителя ощущение, что можно иначе разводиться. Не становиться источником всеобщего разрушения и оскорблений. Разложения».

«Разумеется, мы с ней друзья»: Дмитрий Дибров об успешном браке и цивилизованном разводе

Дмитрий подтвердил, что они с Полиной остались друзьями. И он совершенно не считает нужным каким-либо образом ей мстить. «Разумеется, мы с ней друзья. Не было ещё ни разу, чтобы Полина что-то попросила, а я бы не сделал. И наоборот. Только я ничего не прошу. Сейчас она поедет с детишками в отпуск в Африку. Просит дать доверенность. Ох, я знаю эту область! Сколько мужичков превращают вот это в рычаг давления на женщин! «Никуда ты с ними не поедешь!» Но вы обкрадываете ребёнка. Прежде всего, страдает он».

«Разумеется, мы с ней друзья»: Дмитрий Дибров об успешном браке и цивилизованном разводе

Дмитрий четыре раза был женат и с высоты своего опыта считает, что мужчина должен делать всё от него зависящее, чтобы потребности женщины были «встречены». «Нужно ежесекундно показывать женщине, что она нужна тебе, что ты ценишь её больше всего на свете. Сюрпризы делать, не откладывая. Разбалуй. Кое-что не отвалиться. Кстати, потом будут баловать тебя. Но кого мы слушаем? Добаловал! Но я и в следующей жизни сделаю то же самое. А как можно менять тактику, которая приносит успех во время игры? Я считаю, это успех: 16 лет, такие прекрасные дети — да это фантастический успех, пусть бы другие попробовали!»
