Укус ночи: Юлия Хлынина, Татьяна Догилева и Ольга Медынич

30 октября
2025 год

30 октября 2025
29 октября в Москве состоялась премьера финального сезона сериала «Вампиры средней полосы», который выйдет на платформе START 1 ноября 2025 года. Сериал представили актёры Дмитрий Чеботарёв, Ольга Медынич, Тимофей Кочнев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Анастасия Стежко, Евгения Дмитриева и Андрей Соколов.

фото: Татьяна Догилева и Алексей Акимов

фото: Дмитрий Чеботарёв и Ольга Медынич

фото: Таисья Калинина и Тимофей Кочнев

фото: Анастасия Стежко

фото: Дмитрий Лысенков

фото: Андрей Соколов

фото: Евгения Дмитриева

фото: Егор Дружинин

Среди гостей премьеры были замечены Юлия Хлынина, Сергей Романович, Сергей Горошко, Ольга Веникова, Александр Мизёв, Ольга Сутулова и другие.

фото: Юлия Хлынина

фото: Ольга Веникова и Александр Мизёв

фото: Ольга Сутулова

фото: Сергей Романович

фото: Лукерья Ильяшенко

Премьера последнего сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится на платформе START 1 ноября 2025 года.

«Вампиры средней полосы-3»
