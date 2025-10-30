Укус ночи: Юлия Хлынина, Татьяна Догилева и Ольга Медынич

29 октября в Москве состоялась премьера финального сезона сериала «Вампиры средней полосы»
, который выйдет на платформе START 1 ноября 2025 года. Сериал представили актёры Дмитрий Чеботарёв
, Ольга Медынич
, Тимофей Кочнев
, Дмитрий Лысенков
, Татьяна Догилева
, Егор Дружинин
, Анастасия Стежко
, Евгения Дмитриева
и Андрей Соколов
.
фото: Татьяна Догилева и Алексей Акимов
фото: Дмитрий Чеботарёв и Ольга Медынич
фото: Таисья Калинина и Тимофей Кочнев
фото: Анастасия Стежко
фото: Дмитрий Лысенков
фото: Андрей Соколов
фото: Евгения Дмитриева
фото: Егор Дружинин
Среди гостей премьеры были замечены Юлия Хлынина
, Сергей Романович
, Сергей Горошко
, Ольга Веникова
, Александр Мизёв
, Ольга Сутулова
и другие.
фото: Юлия Хлынина
фото: Ольга Веникова и Александр Мизёв
фото: Ольга Сутулова
фото: Сергей Романович
Премьера последнего сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится на платформе START 1 ноября 2025 года.
фото: Лукерья Ильяшенко
«Вампиры средней полосы-3»
обсуждение >>