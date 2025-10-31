Отдел кадров: Райан Гослинг, Деми Мур и Пенелопа Крус

что почитать?

Завершились съемки сериала «Трудно быть богом» с Сергей Безруковым, Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком

«Сложно использовать слово "был"»: Сергей Бурунов, Александр Петров и Гарик Харламов отреагировали на смерть Романа Попова

От реальных инцидентов до народных быличек

На неведомых дорожках: 5 жутких отечественных историй, основанных на фольклоре

Интервью

Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино