Деконструкция «Предел риска»
Отдел кадров: Райан Гослинг, Деми Мур и Пенелопа Крус

31 октября
2025 год

31 октября 2025
Плавно переходим в сумерки ноября, рассматривая свежие фотосессии для глянца и рекламы с участием Элизабет Олсен, Деми Мур, Летиции Касты, Пенелопы Крус, Джона Малковича, Шона Бина, Памелы Андерсон, Райана Гослинга, Майи Хоук, Лили Рейнхарт и Эль Фаннинг.

фото: Элизабет Олсен для журнала InStyle

фото: Деми Мур для спецвыпуска Glamour Women of the Year Issue

фото: Летиция Каста для Vanity Fair France

фото: Пенелопа Крус для Elle Spain

фото: Джон Малкович для новой кампании JW ANDERSON

фото: Памела Андерсон для новой кампании Sonsie Skin

фото: Райан Гослинг для кампании Gucci

фото: Майя Хоук для HOMME Girls

фото: Лили Рейнхарт для журнала Flaunt

фото: Эль Фаннинг для журнала i-D

красотарекламастиль
персоны
Памела АндерсонШон БинРайан ГослингЛетиция КастаПенелопа КрусДжон МалковичДеми МурЭлизабет ОлсенЛили РейнхартЭль ФаннингМайя Хоук

