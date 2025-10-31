Отдел кадров: Райан Гослинг, Деми Мур и Пенелопа Крус

Новости кино
Раскрыт основной каст проекта
Лайфстайл
Коллеги и друзья ошеломлены печальной новостью
Спутник телезрителя
29 октября, 23:00, ТВ-3
Главная тема
От реальных инцидентов до народных быличек
Интервью
Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино
Лайфстайл
Падчерица и бывшая жена рассказали о неадекватном поведении актера
Спутник телезрителя
С 31 октября на 1 ноября, 00:10, Пятница
Главная тема
Укус за некрореализм, укус за семейные ценности!
обсуждение >>