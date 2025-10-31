«Семья со мной, где бы я ни был»: Павел Прилучный о любви, романтике и конфликтах

Звезда сериала «Мажор»Павел Прилучный в интервью изданию Peopletalk рассказал, что жена и сын всегда сопровождают его в поездках: «Мы практически не расстаёмся: семья находится со мной, где бы я ни был. Даже когда снимали «Мажора в Дубае», то Зиппи и Микаэль летали со мной, чтобы провести свободное время вместе». Актёр считает, что самое ценное в жизни — быть рядом с близкими: «Зачем тогда нужна семья, если вам удаётся видеться раз в месяц? Никогда не понимал и не пойму, когда артист уезжает в командировку, а семья остаётся дома. Наш идеальный досуг – это когда мы вместе, а остальное подождёт».
фото: Павел Прилучный с женой и детьми
Павел признался, что они с женой, Зепюр Брутян, очень похожи: «Мне кажется, что мы с Зиппи сошлись как раз характерами: оба вспыльчивые, но быстро отходчивые. Безусловно, бывает такое, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся». Жизненный опыт научил актёра избегать конфликтов, потому что важнее семьи для него ничего нет.
фото: Павел и Зепюр Прилучные
На вопрос, считает ли он себя романтиком, Павел ответил: «Скорее да, чем нет. Но, наверное, это лучше спросить у моей жены. Я люблю делать сюрпризы без повода и не привязываться к датам. Считаю, цифры не так важны, как удивить и порадовать своего родного человека».
фото: Павел и Зепюр прилучные
Актёр признался в интервью, что обожает домашние пельмени и с почтением относится к классике: «Когда я еду на смену или после неё, то всегда в моей машине играет классическая музыка на полную громкость. Это помогает мне настроится на смену или расслабиться после». А вот свой идеальный день, по словам Павла, он проводит в кругу любимой семьи.
