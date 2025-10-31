Кино-Театр.Ру
«Я нахожу их пугающими»: Кира Найтли запрещает дочерям пользоваться соцсетями

31 октября
2025 год

Лайфстайл >>
31 октября 2025
Кира Найтли в эфире BBC Radio 4, сообщает издание Just Jured, рассказала почему они с мужем, музыкантом Джеймсом Райтоном, запрещают дочкам Эди и Делайле заводить соцсети и общаться в них: «Я нахожу соцсети пугающими, потому что это неконтролируемое пространство». Кира считает, что таким образом они как родители оберегают детей от информации и окружения, на которые не могут повлиять.

«Я нахожу их пугающими»: Кира Найтли запрещает дочерям пользоваться соцсетями
фото: Кира Найтли и Джеймс Райтон

«Дома мы не открываем соцсети, – призналась актриса, – девочкам запрещено пользоваться устройствами, если мы не видим, что они смотрят». Кира не знает, сколько будет действовать это семейное правило, но рада, что и школа, в которой учатся дочери, поддерживает родителей и продвигает идею детства без социальных сетей.

«Я нахожу их пугающими»: Кира Найтли запрещает дочерям пользоваться соцсетями
фото: Кира Найтли

Возможно, к решению оградить дочерей от интернета актрису привела собственная популярность. В одном из интервью Кира недавно рассказывала, как на пике успеха её несколько лет преследовали папарацци и как это было неприятно.

«Я нахожу их пугающими»: Кира Найтли запрещает дочерям пользоваться соцсетями
фото: Кира Найтли
№ 1
Мария_2191   31.10.2025 - 17:17
Может слегка и жестоко, но для детей Киры по-моему это не плохое решение. Так точно будет безопасней. читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

