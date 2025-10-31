Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой

30 октября Домодедовский суд на предварительном слушании вынес решение по делу Аглаи Тарасовой. Заседание было закрытым. По данным газеты «Известия» актрисе продлили запрет на некоторые действия до 24 января. Ей по-прежнему нельзя пользоваться интернетом, мобильной связью (кроме обращения в экстренные службы) и покидать дом с полуночи до 06:00 утра. По существу дело будет рассмотрено 5 ноября.
фото: Аглая Тарасова
Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября, когда прилетела из Израиля. В её багаже обнаружили электронную сигарету, содержащую дозу наркотического вещества. Актриса объяснила эту находку тяжёлым диагнозом родственника, которому она и везла вейп.
фото: Аглая Тарасова
На первом заседании суд принял во внимание раскаяние актрисы и добровольную выдачу паспортов — израильского и российского. Также суд учёл обязательства Тарасовой в рабочих проектах, по которым уже подписаны контракты, и то, что на иждивении у актрисы есть пожилые родственники.
