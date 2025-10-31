Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой

31 октября
2025 год

Лайфстайл >>
31 октября 2025
30 октября Домодедовский суд на предварительном слушании вынес решение по делу Аглаи Тарасовой. Заседание было закрытым. По данным газеты «Известия» актрисе продлили запрет на некоторые действия до 24 января. Ей по-прежнему нельзя пользоваться интернетом, мобильной связью (кроме обращения в экстренные службы) и покидать дом с полуночи до 06:00 утра. По существу дело будет рассмотрено 5 ноября.

Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой
фото: Аглая Тарасова

Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября, когда прилетела из Израиля. В её багаже обнаружили электронную сигарету, содержащую дозу наркотического вещества. Актриса объяснила эту находку тяжёлым диагнозом родственника, которому она и везла вейп.

Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой
фото: Аглая Тарасова


На первом заседании суд принял во внимание раскаяние актрисы и добровольную выдачу паспортов — израильского и российского. Также суд учёл обязательства Тарасовой в рабочих проектах, по которым уже подписаны контракты, и то, что на иждивении у актрисы есть пожилые родственники.

Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой
фото: Аглая Тарасова
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Казнь» >>
«И снова здравствуйте!-2». Актёр о сериале
«Холоп 2». Промо №12
«Непослушник». Трейлер №2
«Операция Мухаббат»
«Интерны»

обсуждение >>
№ 3
Светлана Петровна (Тюмень)   31.10.2025 - 12:44
Да...Репутация подмочена капитально! И родителей подставила. читать далее>>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   31.10.2025 - 11:48
Изначально эта ситуация казалась какой-то странной. И то, как она оправдала свой поступок, тоже такое себе оправдание. читать далее>>
№ 1
vikapikaa (Самара)   31.10.2025 - 11:30
Хорошо, что никто не пострадал, и власти проявили понимание ситуации. Главное теперь, чтобы сама Аглая сделала правильные выводы и больше не попадала в подобные истории. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков
Поиск по меткам
суд
персоны
Аглая Тарасова

фотографии >>
Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой фотографии
Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой фотографии
Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой фотографии
Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Эдди Кэй Томас
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?