Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомцу

31 октября
2025 год

31 октября 2025
42-летний актёр и режиссёр Джесси Айзенберг уже много лет является почётным донором крови, и ему так нравится спасать жизни, что он решил выйти на новый уровень. И подарить нуждающемуся незнакомцу свою почку.

Вчера в эфире шоу «Today» актёр как бы между прочим заявил, что через 6 недель пожертвует свою почку. «Не знаю, почему. Видимо, я заболел вирусом донорства и решил пойти на альтруистическое донорство».

Альтруистическим донорством называется донорство почки для незнакомого человека, не являющегося членом семьи или другом донора. «По существу тут нет никакого риска, а польза огромная, ведь это так нужно. Думаю, люди поймут, что это не задача со звёздочкой, особенно если у тебя есть время и желание».

Джесси объяснил, как работает система альтруистического донорства. «Скажем, есть N, которому нужна почка. И, допустим, у него есть родственник или кто-то, кто собирался пожертвовать ему почку. Но по ряду причин он не подходит в качестве донора конкретно для N. Зато подхожу я. Тогда он может получить мою почку, а тот родственник, который не подошёл в качестве донора, будем надеяться, всё равно пожертвует свою почку. В таком случае она отправиться в «банк», где её найдёт подходящий реципиент. Но это работает только при условии, что есть донор-альтруист».

Актёр признался, что впервые задумался об этом ещё 10 лет назад. И даже связался с какой-то организацией, но так и не получил ответа. Недавно в разговоре с подругой-врачом Джесси выразил своё желание стать донором-альтруистом, и она направила его в Нью-Йоркский медицинский центр. «Я отправился туда на следующий же день, сдал кучу анализов, и меня записали на середину декабря».
№ 2
Лидия Мартин   31.10.2025 - 15:43
Вот Джесси дает... Не просто человек, а ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Не каждый сможет пожертвовать почку родственнику, ни то что уж незнакомому человеку. Джесси, сразу видно и понятно, сердобольный человек к проблемам... читать далее>>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   31.10.2025 - 14:18
*_*! читать далее>>
Всего сообщений: 2
