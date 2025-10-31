Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомцу

42-летний актёр и режиссёр Джесси Айзенберг
уже много лет является почётным донором крови, и ему так нравится спасать жизни, что он решил выйти на новый уровень. И подарить нуждающемуся незнакомцу свою почку.
Вчера в эфире шоу «Today»
актёр как бы между прочим заявил, что через 6 недель пожертвует свою почку. «Не знаю, почему. Видимо, я заболел вирусом донорства и решил пойти на альтруистическое донорство».
Альтруистическим донорством называется донорство почки для незнакомого человека, не являющегося членом семьи или другом донора. «По существу тут нет никакого риска, а польза огромная, ведь это так нужно. Думаю, люди поймут, что это не задача со звёздочкой, особенно если у тебя есть время и желание».
Джесси объяснил, как работает система альтруистического донорства. «Скажем, есть N, которому нужна почка. И, допустим, у него есть родственник или кто-то, кто собирался пожертвовать ему почку. Но по ряду причин он не подходит в качестве донора конкретно для N. Зато подхожу я. Тогда он может получить мою почку, а тот родственник, который не подошёл в качестве донора, будем надеяться, всё равно пожертвует свою почку. В таком случае она отправиться в «банк», где её найдёт подходящий реципиент. Но это работает только при условии, что есть донор-альтруист»
.
Актёр признался, что впервые задумался об этом ещё 10 лет назад. И даже связался с какой-то организацией, но так и не получил ответа. Недавно в разговоре с подругой-врачом Джесси выразил своё желание стать донором-альтруистом, и она направила его в Нью-Йоркский медицинский центр. «Я отправился туда на следующий же день, сдал кучу анализов, и меня записали на середину декабря»
.
обсуждение >>