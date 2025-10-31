Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко

28 октября в московском кинотеатре «Октябрь» онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ провели светскую премьеру исторической драмы «Константинополь»
. Сериал о белоэмигрантах
с говорящим вторым названием «Изгои» публике представили актёры Александр Устюгов
, Вячеслав Чепурченко
, Ксения Трейстер
, Вольфганг Черни
, Мартин Кук
, Юлия Витрук
, Глеб Шевнин
и другие.
фото: Александр Устюгов
фото: Ксения Трейстер
фото: Вячеслав Чепурченко с женой
фото: Юлия Витрук
фото: Глеб Шевнин
Гостями премьеры стали Валерия
и Иосиф Пригожин
, Алексей Учитель
, Аглая Шиловская
, Виктория Богатырёва
, Алексей Лукин
, Анна Богомолова
, Светлана Степанковская
, Эльдар Калимулин
, а также Амалия Гольданская
, известная ранее как Мордвинова.
фото: Иосиф Пригожин и Валерия
фото: Георгий Перадзе
фото: Евгения Ахременко
фото: Аглая Шиловская
фото: Анна Богомолова
фото: Эльдар Калимулин
фото: Светлана Степанковская
фото: Алексей Учитель
фото: Амалия Мордвинова (Гольданская)
Все серии сериала «Константинополь»
можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви
, а с 3 ноября сериал начнёт выходить в эфире телеканала НТВ.
«Константинополь». Трейлер №2
обсуждение >>