Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко

31 октября
2025 год

Лайфстайл >>
31 октября 2025
28 октября в московском кинотеатре «Октябрь» онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ провели светскую премьеру исторической драмы «Константинополь». Сериал о белоэмигрантах с говорящим вторым названием «Изгои» публике представили актёры Александр Устюгов, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Мартин Кук, Юлия Витрук, Глеб Шевнин и другие.

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Александр Устюгов

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Ксения Трейстер

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Вячеслав Чепурченко с женой

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Юлия Витрук

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Глеб Шевнин

Гостями премьеры стали Валерия и Иосиф Пригожин, Алексей Учитель, Аглая Шиловская, Виктория Богатырёва, Алексей Лукин, Анна Богомолова, Светлана Степанковская, Эльдар Калимулин, а также Амалия Гольданская, известная ранее как Мордвинова.

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Иосиф Пригожин и Валерия

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Георгий Перадзе

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Евгения Ахременко

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Аглая Шиловская

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Анна Богомолова

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Эльдар Калимулин

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Светлана Степанковская

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Алексей Учитель

Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко
фото: Амалия Мордвинова (Гольданская)

Все серии сериала «Константинополь» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви, а с 3 ноября сериал начнёт выходить в эфире телеканала НТВ.

«Константинополь». Трейлер №2
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Лидия Мартин   31.10.2025 - 15:54
Еще одна историческая драма… Очень сомневаюсь, что смогут показать жизнь эмигрантов объективно и правдиво. Время покажет, конечно. И все эти люди на фотках... это кто? Я кроме Валерии с Пригожиным вообще... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Белые в городе: «Константинополь» — бодрая драма в декорациях Русского исхода
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Евгения АхременкоКонстантин БелошапкаВиктория БогатырёваАнна БогомоловаВалерияЮлия ВитрукФилипп ВоронинТеймур ДжафаровАнна ЕщенкоАнтон ЗацепинКарина КаграманянЭльдар КалимулинАнастасия КуимоваМартин Джон КукМария ЛисоваяАлексей ЛукинАлександр Мартынов (IV)Амалия МордвиноваАзамат НигмановАлександр Новиков (X)Георгий ПерадзеИосиф ПригожинАлександра РозовскаяЕвгения СиницкаяСофья СкаяСветлана СтепанковскаяВадим Степанов (II)Денис СтепановЮлия СумачеваКсения ТрейстерАлександр УстюговАлексей УчительДжаник ФайзиевСергей ЧекаловВячеслав ЧепурченкоВольфганг ЧерниГлеб ШевнинАглая ШиловскаяТатьяна Яхина
фильмы
Константинополь

фотографии >>
Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко фотографии
Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко фотографии
Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко фотографии
Изгои: Амалия Мордвинова, Александр Устюгов и Евгения Ахременко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Эдди Кэй Томас
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?