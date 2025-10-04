Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега

фото: Нара Баптиста и Венсан Кассель на показе Schiaparelli
фото: Шарлиз Терон на показе Givenchy
фото: Дженна Ортега на показе Givenchy
фото: Руни Мара на показе Givenchy
Рената Литвинова продолжает подрабатывать моделью: артистка уже дважды за неделю вышла на подиум: на показах локальных брендов Matières Fécales и Enfants Riches Deprimes.
фото: Рената Литвинова на показе Matières Fécales
фото: Рената Литвинова на показе Matières Fécales
фото: Рената Литвинова на показе Enfants Riches Deprimes
фото: Рената Литвинова на показе Enfants Riches Deprimes
Отдельного упоминания стоит шоу Christian Louboutin. Вместо обычного показа виртуоз каблука традиционно закатил своё "The Loubi Show" — кабаре-попурри с танцами и оркестром. На котором побывали Дженна Ортега, Гвендолин Кристи и Джейден Смит.
фото: "The Loubi Show"
фото: Гвендолин Кристи, Дженна Ортега, Кристиан Лабутэн и Джейден Смит
