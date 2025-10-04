Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега

4 октября
2025 год

Лайфстайл >>
4 октября 2025
В Париже продолжается Неделя моды, в рамках которой состоялись показы новых коллекций Schiaparelli, Loewe и Givenchy, на которых побывали Кайли Дженнер, Венсан Кассель, Сара Снук, Лив Тайлер, Дженна Ортега, Шарлиз Терон и другие.

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Кайли Дженнер на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Бритт Лоуэр на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Сара Снук на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Лив Тайлер на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Нара Баптиста и Венсан Кассель на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Шарлиз Терон на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Дженна Ортега на показе Givenchy

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Руни Мара на показе Givenchy

Рената Литвинова продолжает подрабатывать моделью: артистка уже дважды за неделю вышла на подиум: на показах локальных брендов Matières Fécales и Enfants Riches Deprimes.

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Рената Литвинова на показе Matières Fécales

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Рената Литвинова на показе Matières Fécales

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Рената Литвинова на показе Enfants Riches Deprimes

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Рената Литвинова на показе Enfants Riches Deprimes

Отдельного упоминания стоит шоу Christian Louboutin. Вместо обычного показа виртуоз каблука традиционно закатил своё "The Loubi Show" — кабаре-попурри с танцами и оркестром. На котором побывали Дженна Ортега, Гвендолин Кристи и Джейден Смит.

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: "The Loubi Show"

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега
фото: Гвендолин Кристи, Дженна Ортега, Кристиан Лабутэн и Джейден Смит
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Уэнздэй». 2 сезон. Анонс на английском языке >>
«Уэнздэй». 2 сезон. Тизер-трейлер на английском языке
«Уэнздэй». 2 сезон. Фичуретка №2 на английском языке
«Уэнздэй». 2 сезон. Трейлер на английском языке
«Уэнздэй». 2 сезон. Промо на английском языке
«Уэнздэй». 2 сезон. Актёры о сериале на английском языке

обсуждение >>
№ 11
Ardi Saq   6.10.2025 - 02:23
После просмотра этого парада, на ум пришла только одна фраза (обобщение ): И накрашенная страшная и не накрашенная…. читать далее>>
№ 10
server69   5.10.2025 - 22:32
... А вы посмотрите, кого она рекламирует! "Matieres Fecales"!. Думаю, тут даже перевод не нужен! Все понятно. Очень достойный выбор компании! В предыдущем посте про эту неделю... читать далее>>
№ 9
Стэфани   5.10.2025 - 17:34
Литвинова такая жалкая.Проползает всеми правдами и неправдами на эти показы,а ее там в упор не видят и знать не знают кто это)) читать далее>>
№ 8
Anastella (Москва)   5.10.2025 - 14:44
Шарлиз не идет быть такой худой и злой. Она потеряла свою индивидуальность. Ее легко спутать с Амбер Валеттой. Рената медленно, но верно движется к амплуа комической старухи. Впрочем, этот образ она обкатывает... читать далее>>
№ 7
Vladislav [XzedX] (Москва)   5.10.2025 - 11:11
Не знаю, кто на этой Неделе Моды и что на нем забыл, у кого там и к кому есть какие-либо вопросы, знаю точно, что у меня ни к кому вопросов подобного (и вообще никакого рода) рода нет. Ни к Литвиновой... читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
Неделя моды
персоны
Талия Дебретт БарнеттКайли ДженнерВенсан КассельХайди КлумДжоди КомерГвендолин КристиРената ЛитвиноваБритт ЛоуэрРуни МараДженна ОртегаСара ПолсонПаркер ПоузиЭмили РатаковскиЭдди РедмэйнДжейден СмитСара СнукЛив ТайлерШарлиз Терон

фотографии >>
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Юозас Будрайтис
Артём Гайдуков
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Ида Энгволь
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?