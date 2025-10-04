Кино-Театр.Ру
«Мы стали единым организмом»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым

4 октября
2025 год

4 октября 2025
Елизавета Боярская дала интервью журналу «Атмосфера», в котором рассказала о своём браке с Максимом Матвеевым. «Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он всё понимает, идёт и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом. И в том, что мы смогли пройти все шероховатости и разные события, которые происходили и у меня, и у Максима, и в нашей совместной жизни, и выйти за этот немаленький промежуток времени с такой благодарностью и безусловной любовью друг к другу — громадная заслуга нас обоих», — заключила актриса.

«Мы стали единым организмом»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым

За 15 лет брака любовь Елизаветы нисколько не остыла, актриса не перестаёт восхищаться своим мужем (впрочем, мы тоже). «Я смотрю на мужа и обалдеваю, какой он невероятный, не понимаю, как он что-то делает в роли. Мне нравится с ним это обсуждать, слушать о его целях, наблюдать, как он их добивается. Даже если вы занимаетесь разными профессиями, но ты видишь, что человек горит, тебе всё равно с ним интересно. И нужно быть интересным самому себе».

«Мы стали единым организмом»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым
№ 11
nord   6.10.2025 - 07:58
Главное-вышла замуж по любви. читать далее>>
№ 10
Наталья Мурзина   6.10.2025 - 07:47
Очень хорошо отношусь и к Лизе, и к Максиму. Но про ""единый организм" мы многие годы и до недавнего времени слышали от многих примерных семьянинов, которые оказались совсем не примерными. Так... читать далее>>
№ 9
Надежда Усыпенко   5.10.2025 - 22:12
Мне очень нравятся как актёры... Гармоничная пара... Ребята, счастье любит тишину, сохраняйте ваше счастье, лелейте и никого не пускайте в свою жизнь. Почитайте комментарии... Желчные злые... Мало кому... читать далее>>
№ 8
Стэфани   5.10.2025 - 21:04
И то правда.15 лет не срок,чтобы делать такие заявления.Жизнь прожить не поле перейти.Хотя,возможно Лиза будет мудрой,как мама и сможет сохранить брак. читать далее>>
№ 7
MTCred   5.10.2025 - 19:17
«Мы стали одним организмом» Ой ли… Артисты через 25 лет разводятся. А тут всего 15 Как говорится у вас всё впереди читать далее>>
