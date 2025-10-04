«Мы стали единым организмом»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым

Елизавета Боярская
дала интервью журналу «Атмосфера», в котором рассказала о своём браке с Максимом Матвеевым
. «Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он всё понимает, идёт и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом. И в том, что мы смогли пройти все шероховатости и разные события, которые происходили и у меня, и у Максима, и в нашей совместной жизни, и выйти за этот немаленький промежуток времени с такой благодарностью и безусловной любовью друг к другу — громадная заслуга нас обоих»
, — заключила актриса.
За 15 лет брака любовь Елизаветы нисколько не остыла, актриса не перестаёт восхищаться своим мужем (впрочем, мы тоже). «Я смотрю на мужа и обалдеваю, какой он невероятный, не понимаю, как он что-то делает в роли. Мне нравится с ним это обсуждать, слушать о его целях, наблюдать, как он их добивается. Даже если вы занимаетесь разными профессиями, но ты видишь, что человек горит, тебе всё равно с ним интересно. И нужно быть интересным самому себе»
.
обсуждение >>