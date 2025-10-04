«Нас опять стали бить по голове»: Елизавета Боярская о материнстве, политике и самореализации

В декабре Елизавете Боярской
исполнится 40 лет, но актриса совершенно не переживает по поводу старения. В интервью журналу «Атмосфера» Елизавета призналась, что не чувствует никаких ощутимых изменений.
«Мне кажется, сегодня в сорок лет — это, конечно, не девочка, но молодая женщина. Я не могу сказать, что чувствую какую-то разницу по сравнению с самоощущением в тридцать. Ну, может быть, совсем небольшую в том, что я сделала осознанный выбор с выходными и летним отпуском. А мои мысли мне нравятся сейчас больше, и у меня больше знаний и опыта. Опыт — классная штука, особенно когда это касается профессии, хотя и материнства, и отношений с мужем тоже. Ты уже более спокойная, более мудрая»
.
Также Елизавета отметила неприятную тенденцию, угрожающую женской самореализации: «Нас стали снова бить по голове и говорить, что чем раньше родить, тем лучше, и вообще не профессией надо заниматься, а рожать много детей. А я сейчас понимаю, что каждая женщина должна быть реализована как личность, а не только как мать. Она должна быть счастлива сама по себе»
.
