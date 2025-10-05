Кино-Театр.Ру
Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская

5 октября
2025 год

5 октября 2025
3 октября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера сериала «Камбэк» с Александром Петровым в роли бездомного с амнезией, которому школьники помогают вспомнить прошлое. Сериал гостям представили актёры Александр Петров, Григорий Столбов, Хетаг Хинчагов, Ольга Воронина, Татьяна Тимакова, Александр Югов и Андрей Дудников.

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Александр и Виктория Петровы

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Александр Югов

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Григорий Столбов и Динар Гарипов

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Ольга Воронина

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Татьяна Тимакова

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Андрей Дудников

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Хетаг Хинчагов

А среди гостей премьеры были замечены Леонид Ярмольник, Анастасия Красовская, Иван Добронравов, Сергей Романович, Анна Богомолова и другие.

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Анастасия Красовская

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Александр Петров и Леонид Ярмольник

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Анна Богомолова

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Иван Добронравов

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Сергей Романович

Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская
фото: Саша Сулим

«Камбэк» доступен в онлайн-кинотеатре Кинопоиска с 4 октября.

«Камбэк»
персоны
Анна БогомоловаОльга ВоронинаДинар ГариповИван ДобронравовАндрей ДудниковАнастасия КрасовскаяАлександр Петров (IV)Сергей РомановичАнтон СевидовГригорий СтолбовТатьяна ТимаковаХетаг ХинчаговАльбина ЧайкинаАлександр ЮговЛеонид Ярмольник
фильмы
Камбэк

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram