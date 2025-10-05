Бомж и дети: Александр Петров, Леонид Ярмольник и Анастасия Красовская

3 октября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера сериала «Камбэк»
с Александром Петровым
в роли бездомного с амнезией, которому школьники помогают вспомнить прошлое. Сериал гостям представили актёры Александр Петров
, Григорий Столбов
, Хетаг Хинчагов
, Ольга Воронина
, Татьяна Тимакова
, Александр Югов
и Андрей Дудников
.
фото: Александр и Виктория Петровы
фото: Александр Югов
фото: Григорий Столбов и Динар Гарипов
фото: Ольга Воронина
фото: Татьяна Тимакова
фото: Андрей Дудников
фото: Хетаг Хинчагов
А среди гостей премьеры были замечены Леонид Ярмольник
, Анастасия Красовская
, Иван Добронравов
, Сергей Романович
, Анна Богомолова
и другие.
фото: Анастасия Красовская
фото: Александр Петров и Леонид Ярмольник
фото: Анна Богомолова
фото: Иван Добронравов
фото: Сергей Романович
«Камбэк» доступен в онлайн-кинотеатре Кинопоиска с 4 октября фото: Саша Сулим
.
«Камбэк»
