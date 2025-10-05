Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория

В Париже постепенно подходит к концу неделя моды, в рамках которой на днях состоялись показы Victoria Beckham, Alaïa, Balenciaga, Ann Demeulemeester, Vivienne Westwood и других брендов. Гостями показов стали Милла Йовович
, Гвендолин Кристи
, Ева Лонгория
, Дженна Ортега
, Шейлин Вудли
, Изабель Юппер
, Энн Хэтэуэй
, Герцогиня Сассекская
, Хайди Клум
и многие другие.
фото: Ева Лонгория на показе Victoria Beckham
фото: Милла Йовович на показе Alaïa
фото: Гвендолин Кристи на показе Alaïa
фото: Кайли Дженнер на показе Maison Margiela
фото: Ники и Пэрис Хилтон на показе Vivienne Westwood
фото: Хайди Клум на показе Vivienne Westwood
фото: Энн Хэтэуэй на показе Balenciaga фото: Рози Хантингтон-Уайтли на показе Balenciaga
