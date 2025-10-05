Кино-Театр.Ру
Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория

5 октября
2025 год

5 октября 2025
В Париже постепенно подходит к концу неделя моды, в рамках которой на днях состоялись показы Victoria Beckham, Alaïa, Balenciaga, Ann Demeulemeester, Vivienne Westwood и других брендов. Гостями показов стали Милла Йовович, Гвендолин Кристи, Ева Лонгория, Дженна Ортега, Шейлин Вудли, Изабель Юппер, Энн Хэтэуэй, Герцогиня Сассекская, Хайди Клум и многие другие.

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Ева Лонгория на показе Victoria Beckham

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Милла Йовович на показе Alaïa

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Гвендолин Кристи на показе Alaïa

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Кайли Дженнер на показе Maison Margiela

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Ники и Пэрис Хилтон на показе Vivienne Westwood

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Хайди Клум на показе Vivienne Westwood

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Энн Хэтэуэй на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория
фото: Рози Хантингтон-Уайтли на показе Balenciaga
Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория фотографии
Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория фотографии
Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория фотографии
Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Меган Маркл и Ева Лонгория фотографии
