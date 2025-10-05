«Она даже не осознаёт собственного невежества»: Джоан Роулинг отомстила Эмме Уотсон за предательство

Помните, ещё совсем недавно Голливуд вместе с прогрессивным обществом хором отменял Джоан Роулинг
? Если вы забыли или пропустили этот скандал (что несложно в таком густом потоке информации), напомним. В 2020 году Роулинг позволила себе высмеять новояз тоталерантной секты борцов за всё хорошее против всего плохого, пошутив, что ещё совсем недавно у словосочетания "менструирующие люди" был ёмкий и ходовой синоним — "женщина"
. Чем страшно оскорбила всех, кто желает считать себя женщиной на словах, а также их многочисленных защитников. Ну и понеслось: в ответ на свои непопулярные и старомодные взгляды на концепцию пола Роулинг получила не только многочисленные угрозы здоровью и жизни, но и
нож в спину
отлуп от исполнителей главных ролей в фильмах про Гарри Поттера. В частности, первыми, кто поспешил отречься от Роулинг и осудить её позицию, были Дэниел Рэдклифф
и Эмма Уотсон
.
Актёры выразили безоговорочную поддержку транс-сообществу, утвердив его членов во всех правах и притязаниях. Встав, таким образом, в оппозицию Роулинг, которая считает, что женщинами не становятся, а рождаются. И хотя Рэдклифф и Уотсон не сказали ни единого плохого слова в адрес Роулинг, индустрия и толпа считала месседж. К тому моменту как раз подоспел 20-летний юбилей первого фильма о Поттере
, по случаю которого HBO Max снял спецэпизод
с участием ветеранов войны в Хогвартсе. Демонстративно не позвав на съёмки Роулинг, весь этот мир создавшую. Поддержал
Роулинг только сверстник Рэйф Файнс
. И то лишь год спустя.
За пять лет Роулинг почти не комментировала высказывания Дэниела и Эммы, лишь однажды заметив, что они фактически использовали свою популярность для поддержки экспериментов над детьми, что она считает непростительным
. Но на днях у Джоан кончилось терпение и она подробно высказала всё, что думает об Эмме Уотсон и её декоративном фемактивизме
. А поводом к этому приступу откровенности стало недавнее интервью
Эммы коучу Джею Шетти
, в котором актриса сбивчиво попыталась усидеть на двух стульях, отвечая на вопрос о разногласиях с Джоан Роулинг. Отвесив Роулинг благодарностей за проявленную когда-то на съёмках доброту и внимательность, а также за саму возможность играть Гермиону, Уотсон навалила непереводимую кучу слов, смысл которой сводился к тому, что у каждого своя правда, и какими бы несовместимыми не были ваши взгляды с другим человеком, можно же ведь как-то любить и уважать друг друга.
Следует добавить, что несмотря на все эти скандалы, когда дело дошло до съёмок сериала на том же HBO
(который не позвал писательницу в спецэпизод), Роулинг беспрепятственно получила кресло исполнительного продюсера
и очень хорошие гонорары
. Так что высказывание Эммы на этом фоне писательница расценила, как лицемерную конъюнктуру. И ответила актрисе в сети Илона Маска.
«Эмма Уотсон и её коллеги имеют полное право придерживаться идеологии гендерной идентичности. Такие воззрения защищаются законом, и я бы не хотела увидеть, как кому-то из них угрожают потерей работы, насилием или смертью из-за их убеждений.
Однако Эмма и Дэн в течение нескольких лет ясно дали понять, что они считают, будто наши профессиональные отношения в прошлом дают им право — нет, обязанность — публично критиковать меня и мои взгляды. Спустя многие годы после окончания съёмок в «Поттере» они продолжают брать на себя роль фактических представителей созданного мной мира.
Когда знаешь людей с тех пор, как им было 10 лет отроду, довольно сложно избавиться от тяги к опеке. До недавних пор я никак не могла отделаться от воспоминаний о детях, которых надо было деликатно направлять в диалоге в стенах большой страшной киностудии. На протяжении нескольких последних лет я неоднократно отклоняла просьбы журналистов дать комментарий об Эмме в свете той травли, которой я подверглась. Забавно: я говорила продюсерам, что не хочу, чтобы Эмму преследовали из-за моих слов.
[Публично осуждая мою позицию], Эмма передала мне через кого-то записку, в которой было одно предложение: "Мне жаль, что вам приходится проходить через это" (у неё вообще-то есть мой номер телефона). Это было в то время, когда угрозы убийством, изнасилованием и пытками в мой адрес были в самом разгаре, когда мне пришлось значительно ужесточить меры личной безопасности, и я постоянно беспокоилась за сохранность своей семьи. И вот Эмма, только что подлившая масла в огонь, подумала, что лаконичное выражение беспокойства убедит меня в её искреннем сочувствии и доброте.
Как и другие люди, не имеющие опыта взрослой жизни, не смягчённой богатством и славой, Эмма настолько далека от реальной жизни, что даже не понимает, до какой степени она невежественна. Ей никогда не придётся жить в убежище для бездомных. Её никогда не положат в смешанную палату в государственной больнице…Её «общественный туалет» рассчитан на одного человека и идёт в одном комплекте с охранником, стоящим за дверью. Ей когда-нибудь приходилось раздеваться в смешанной раздевалке муниципального бассейна? Какова вероятность того, что ей когда-нибудь понадобится государственный кризисный центр для жертв изнасилования, который отказывается гарантировать чисто женское обслуживание? Или что она окажется в одной камере с мужчиной-насильником, которого идентифицировали как женщину и поместили в женскую тюрьму?
Я не была мультимиллионером в 14 лет. Я жила в нищете, когда писала книгу, которая сделала Эмму знаменитой. Следовательно, из собственного опыта я знаю, что значит для женщин и девочек, лишённых её привилегий, нарушение прав женщин, в котором Эмма принимала такое активное участие.
Самая большая ирония здесь в том, что, если бы Эмма не решила в своём последнем интервью заявить, что любит и ценит меня (подозреваю, она сменила тактику, потому что заметила, что громогласно осуждать меня уже не так модно, как раньше), я бы, возможно, никогда не высказалась так откровенно.
Взрослый человек, примазавшийся к движению активистов, которые регулярно призывают к убийство его подруги, не может рассчитывать на любовь этой подруги. Эмма имеет право не соглашаться со мной и обсуждать свои чувства ко мне публично — но и у меня есть такое же право. И я наконец-то им воспользовалась».
