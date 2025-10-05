Кино-Театр.Ру
Все песни только по любви: Баста, Егор Крид и Анна Седокова

5 октября
2025 год

5 октября 2025
4 октября в «Вегас Сити Холл» состоялась премьера мюзикла «Любовь без памяти» по песням Басты. На финальном поклоне труппы и создателей мюзикла Василий Вакуленко обратился к зрителям и поблагодарил не только команду, но и отдельно свою супругу Елену. «Спасибо моей супруге за то, что она с самых первых дней рядом со мной и это чистый кайф! Я искреннее и всегда верил в простую, чистую любовь, за которую стоит побороться, над которой стоит работать, чтобы ее сохранить и продолжить».

фото: Творческая команда мюзикла

Среди гостей премьеры были Сергей Жуков, Егор Крид, Игорь Матвиенко, Яна Чурикова, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Александрой, Анна Седокова, Ольга Серябкина, Прохор Шаляпин, Дмитрий Шепелев, Яна Кошкина, Леонид Ярмольник, Нонна Гришаева с сыном и многие другие.

фото: Яна Кошкина

фото: Леонид Ярмольник с женой

фото: Игорь Матвиенко

фото: Ника Жукова

Некоторые зрители поделились своими впечатлениями о постановке. «Испытываешь самый чистый кайф, когда весь зал поет песни любимого артиста. Поздравляю Васю и всю команду. Наконец-то есть куда сходить в Москве! Приходите, наслаждайтесь любимой музыкой и, конечно, любовью», — посоветовал Сергей Жуков.

фото: Василий Вакуленко с семьёй

фото: Александра, Александр и Екатерина Стриженовы

фото: Анна Седокова

«Во-первых, постановка очень трогает, во-вторых, это весело, с надеждой, что сегодня очень важно, с улыбкой и позитивом. Я думаю, что мюзикл ждет успех!», — предрёк Владимир Познер.

фото: Ольга Серябкина

фото: Нонна Гришаева с сыном

«Я сижу и понимаю, что я все песни знаю. Это все, что звучало везде, это та музыкальная среда, в которой мы жили последние 15 лет», — резюмировал Александр Стриженов.

фото: Дмитрий Шепелев

фото: Джиган с сыном

фото: Сергей Жуков с семьёй

Фото: архив пресс-службы
№ 10
MJ2002 (Пермь)   18.10.2025 - 16:25
Обожаю песни Басты! Я бы такой мюзикл посмотрела... Кто видел? читать далее>>
№ 9
Матвей Брикун   11.10.2025 - 21:38
Очень хорошо когда есть на основе чего то делать постановку. читать далее>>
№ 8
надежда паттайя25 (г Красноярск)   10.10.2025 - 19:03
Круто когда ставят мюзикл по твоим песням. Мне кажется Вася это заслужил. Он прикольный чел. "Медлячок" )) читать далее>>
№ 7
Киноман1985   9.10.2025 - 21:14
Не любитель репа и не понимаю, как из этого творчества можно слепить целую постановку читать далее>>
№ 6
Кириешки   9.10.2025 - 17:36
Интересно, когда Баста понял, что нужно переходить с Ноганно? читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
