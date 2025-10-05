Все песни только по любви: Баста, Егор Крид и Анна Седокова

4 октября в «Вегас Сити Холл» состоялась премьера мюзикла«Любовь без памяти» по песням Басты. На финальном поклоне труппы и создателей мюзикла Василий Вакуленко обратился к зрителям и поблагодарил не только команду, но и отдельно свою супругу Елену. «Спасибо моей супруге за то, что она с самых первых дней рядом со мной и это чистый кайф! Я искреннее и всегда верил в простую, чистую любовь, за которую стоит побороться, над которой стоит работать, чтобы ее сохранить и продолжить».
Некоторые зрители поделились своими впечатлениями о постановке. «Испытываешь самый чистый кайф, когда весь зал поет песни любимого артиста. Поздравляю Васю и всю команду. Наконец-то есть куда сходить в Москве! Приходите, наслаждайтесь любимой музыкой и, конечно, любовью», — посоветовал Сергей Жуков.
фото: Василий Вакуленко с семьёй
фото: Александра, Александр и Екатерина Стриженовы
фото: Анна Седокова
«Во-первых, постановка очень трогает, во-вторых, это весело, с надеждой, что сегодня очень важно, с улыбкой и позитивом. Я думаю, что мюзикл ждет успех!», — предрёк Владимир Познер.
фото: Ольга Серябкина
фото: Нонна Гришаева с сыном
«Я сижу и понимаю, что я все песни знаю. Это все, что звучало везде, это та музыкальная среда, в которой мы жили последние 15 лет», — резюмировал Александр Стриженов.
