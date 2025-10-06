Кино-Театр.Ру
Маяк-2025: Владимир Мишуков, Александр Робак и Евгений Романцов

6 октября
2025 год

6 октября 2025
4 октября в Геленджике открылся фестиваль актуального российского кино "Маяк", в основном конкурсе которого принимают участие фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Сони Райзман. Фильмом открытия стал «Лермонтов» Бакура Бакурадзе с Ильёй Озолиным в роли поэта, а сама "церемония" была лишена всякого пафоса и попыток сделать из профессионального смотра великосветское мероприятие. При этом на открытии и последовавшей за ним вечеринке собралось много знакомых лиц: Владимир Мишуков, Александр Робак, Евгений Романцов, Павел Лунгин, Евгения Громова, Андрей Смирнов, Алексей Попогребский, Юлия Хамитова и многие другие.

фото: Евгений Романцов

фото: Андрей Смирнов и Елена Прудникова

фото: Даша Котрелёва

фото: Мария Карпова

фото: Евгения Громова и Наталья Кудряшова

фото: Алексей Попогребский

фото: Софья Гершевич и Владимир Мишуков

фото: Вера Марченко

фото: Евгения Громова

фото: Макар Хлебников

фото: Павел Лунгин

фото: Дарья Савельева

фото: Владимир Мишуков

фото: Александр Робак

фото: Софья Гершевич
что почитать?

