Маяк-2025: Владимир Мишуков, Александр Робак и Евгений Романцов

4 октября в Геленджике открылся фестиваль актуального российского кино "Маяк
", в основном конкурсе которого принимают участие фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Сони Райзман
. Фильмом открытия стал «Лермонтов» Бакура Бакурадзе
с Ильёй Озолиным
в роли поэта, а сама "церемония" была лишена всякого пафоса и попыток сделать из профессионального смотра великосветское мероприятие. При этом на открытии и последовавшей за ним вечеринке собралось много знакомых лиц: Владимир Мишуков
, Александр Робак
, Евгений Романцов
, Павел Лунгин
, Евгения Громова
, Андрей Смирнов
, Алексей Попогребский
, Юлия Хамитова
и многие другие.
фото: Евгений Романцов
фото: Андрей Смирнов и Елена Прудникова
фото: Даша Котрелёва
фото: Мария Карпова
фото: Евгения Громова и Наталья Кудряшова
фото: Алексей Попогребский
фото: Софья Гершевич и Владимир Мишуков
фото: Вера Марченко
фото: Евгения Громова
фото: Макар Хлебников
фото: Павел Лунгин
фото: Дарья Савельева
фото: Владимир Мишуков
фото: Александр Робак фото: Софья Гершевич
