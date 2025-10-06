Кино-Театр.Ру
Роберт Паттинсон признался, что отцовство делает его «нормисом»

6 октября
2025 год

Лайфстайл >>
6 октября 2025
Весной прошлого года Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. И вот спустя год семейной жизни, которую пара старательно прячет от чужих глаз, актер поделился впечатлениями от отцовства. По его словам, оно делает из него обычного человека, так называемого «нормиса».

Роберт Паттинсон признался, что отцовство делает его «нормисом»

«Смешно, как ты начинаешь вести настоящие, «нормисные» разговоры — о таких вещах, как школы или детские сады… Это так странно. Ты как будто заземляешься. Например, мне теперь приходится носить пуховики Patagonia и шорты карго. Просто приходится», — рассказал Роберт в интервью журналу Icon. Актер не ожидал, что будет искренне наслаждаться временем, проведенным с дочерью: «Во мне так много терпения. Забавно, это даже нельзя назвать терпением. Оказалось, я искренне наслаждаюсь временем, которое провожу с малышами. Это меня удивило», — добавил он.

Роберт Паттинсон признался, что отцовство делает его «нормисом»

33-летняя актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус и 39-летний актер Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения и только в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет. В 2023 году стало известно о том, что пара ждет ребенка. Вскоре они сыграли тайную свадьбу.
обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   6.10.2025 - 19:01
Всё в тайне и правильно делают. Хотя 4 ода скрывать отношения, когда ты публичная личность, очень трудно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Роберт ПаттинсонСьюки Уотерхауз

