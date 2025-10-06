Роберт Паттинсон признался, что отцовство делает его «нормисом»

Весной прошлого года Роберт Паттинсон
и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус
впервые стали родителями
. И вот спустя год семейной жизни, которую пара старательно прячет от чужих глаз, актер поделился впечатлениями от отцовства. По его словам, оно делает из него обычного человека, так называемого «нормиса».
«Смешно, как ты начинаешь вести настоящие, «нормисные» разговоры — о таких вещах, как школы или детские сады… Это так странно. Ты как будто заземляешься. Например, мне теперь приходится носить пуховики Patagonia и шорты карго. Просто приходится»
, — рассказал
Роберт в интервью журналу Icon. Актер не ожидал, что будет искренне наслаждаться временем, проведенным с дочерью: «Во мне так много терпения. Забавно, это даже нельзя назвать терпением. Оказалось, я искренне наслаждаюсь временем, которое провожу с малышами. Это меня удивило»
, — добавил он.
33-летняя актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус и 39-летний актер Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения и только в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет. В 2023 году стало известно о том, что пара ждет ребенка
. Вскоре они сыграли тайную свадьбу
.
