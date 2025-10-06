«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой

«Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"... из рукавов, которые отрезала от какого-то платья. Ходит теперь в них гордо, как будто так и задумано! В общем, креатив на максималках. Провели день как в мультфильме. Было очень тепло, весело и душевно. Накатались, накричались», — подписала фотографии Анна.
фото: Майкл, Мила и Анна
фото: Майкл и Мила
фото: Мила
фото: Петр Чернышев, Мила, Анна и Майкл
Мила, единственная общая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, появилась на свет незадолго до того, как стало известно о болезни Анастасии. Для фигуриста Мила стала первым ребенком. Анна и Майкл родились у Анастасии Заворотнюк во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
