«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой

6 октября
2025 год

6 октября 2025
29-летняя Анна Заворотнюк, которая недавно стала мамой, показала фотографии с младшей сестрой Милой. В этом году дочери покойной Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева исполнилось шесть лет, и она пошла в первый класс. А на снимках Мила, Анна и их 25-летний брат Майкл позируют в парке аттракционов.

«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой
фото: Мила и Анна

«Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"... из рукавов, которые отрезала от какого-то платья. Ходит теперь в них гордо, как будто так и задумано! В общем, креатив на максималках. Провели день как в мультфильме. Было очень тепло, весело и душевно. Накатались, накричались», — подписала фотографии Анна.

«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой
фото: Майкл, Мила и Анна

«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой
фото: Майкл и Мила

«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой
фото: Мила

«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой
фото: Петр Чернышев, Мила, Анна и Майкл

Мила, единственная общая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, появилась на свет незадолго до того, как стало известно о болезни Анастасии. Для фигуриста Мила стала первым ребенком. Анна и Майкл родились у Анастасии Заворотнюк во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
№ 1
Ангелина_Сокол   6.10.2025 - 18:38
Обычные душевные фото для семейного архива) Видно что не наиграно)
