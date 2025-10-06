Кино-Театр.Ру
Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы

6 октября
2025 год

6 октября 2025
Неделя моды в Париже притягивает знаменитостей со всего мира и Меган Маркл, жена принца Гарри, не стала исключением. Она впервые за два года прилетела в Европу, чтобы побывать на показе Balenciaga и лично увидеть дебютное шоу Пьерпаоло Пичолли. Возвращаясь с показа, она засняла ролик с огнями ночного города. Проезжая туннель Альма, где в 1997 году в автокатастрофе погибла ее свекровь принцесса Диана, Меган перевела камеру внутрь салона своего автомобиля, показав, как она закидывает ноги на сиденье. Королевского эксперта Ричарда Фитцуильямса возмутил такой цинизм.

Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы

Он назвал видео Маркл «совершенно ошеломляющим», «абсолютно глупым» и «невероятно бесчувственным»: «Я не понимаю, о чем она думала. Ни один консультант не посоветовал бы сделать что-то столь странное. Она имеет полное право посещать модные мероприятия, но публиковать видео, которое имеет хоть какое-то отношение к трагической гибели принцессы Уэльской, — это просто немыслимо», — заявил он.

Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы

Ричард Фитцуильямс предположил, что герцогиня вряд ли хотела кого-то обидеть, но ее поведение было «невероятно бестактно»: «Она, возможно, не хотела проявить неуважение, но это еще один пример того, как Сассекские делают что-то совершенно бессмысленное. Смерть Дианы — трагедия, которая оставила глубокий след в жизни Гарри, и я не могу себе представить, чтобы он счел это уместным. Хотя на публике он всегда поддерживает ее, я подозреваю, что он будет в полном ужасе, и она могла бы многое от него услышать по этому поводу».
Меган Маркл

Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы
Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы
Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы
Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы
