Мария Мацель вышла замуж за Иллариона Марова

6 октября
2025 год

6 октября 2025
28 августа актриса Мария Мацель и музыкант Илларион Маров сыграли свадьбу. Провести торжество они решили в белорусской деревне, где Мария провела детство. О других фишках праздника супруги рассказали в интервью журналу «Атмосфера».

«Когда мы поняли, что хотим устроить свадьбу не для себя, а для всех наших друзей, то есть собрать большой праздник, решили, что место однозначно должно быть атмосферное, просто съемная площадка не подойдет, и поняли, что идеальное место — дом моих родителей в Беларуси, с огромным участком. Хотя от города далеко и туда сложно было доехать, но в итоге почти все сто человек добрались», — объяснила выбор места проведения свадьбы Мария.

«Мы придумали тему свадьбы — мир детства. Составили сценарный план, разбили всю территорию на зоны, самые отрадные для ребенка. Например, при входе гостей встречали флажки и карта, словно нарисованная малышом. Ее сделала младшая сестра Маши, восемнадцатилетняя Александра, она художница. Так вот на карте была отмечена зона с качелями, батутом, лужайкой для бадминтона, далее шла батьковская хата, это был бабушкин запрос, где раздавались всем желающим ее пирожки и самогон, а также драники от Машиного папы. Кроме того, отдельно был обозначен домик воспоминаний — у Маши был классный шалаш на дереве, выполненный вполне профессионально, с крепкой лестницей, которая выдержит и взрослого. Мы его подлатали, внутри поставили банку, чтобы все нам писали письма в будущее и туда складывали. Позже эту банку закопали в землю, как «секрет» со стеклышком в детстве. Затем была зона с белыми шторами, с гамаками, зона костра», — поделился подробностями Илларион.

Маша и Илларион решили вместо танца молодоженов подарить гостям песню собственного сочинения, а друзей они попросили придумать смешные творческие номера. Тамаду супруги тоже решили не звать: «Ведущими были наши друзья, человек пять, те, у кого язык лучше всего подвешен. Деревянную калитку между двух кирпичных столбов задекорировали, и я заезжал за Машей на велосипеде. Все ровно как в детстве это у всех происходило. Звал ее на глазах у всех гостей, она выходила вместе с папой из дома, шла ко мне, и получалось, что отец ее отпускает со мной на серьезную прогулку длиною в жизнь. Это был самый трогательный момент для меня», — сказал Илларион.

Он также объяснил, почему для них с Машей брак не является чем-то противоестественным, как для многих зумеров: «Есть такое, что на первом месте стоит собственная реализация. Многие ребята отчего-то считают, что отношения мешают свободе выражения. Но это же обманка — здоровые отношения не могут этому никак помешать. У нас с Машей все по-другому выстроено — на взаимоподдержке. Маше надо развиваться в кино, мне в музыке, и мы все делаем друг для друга, чтобы было комфортно идти этот путь вместе. В принципе, двигаться вдвоем намного легче, чем одному».

