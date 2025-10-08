Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы

Екатерина Климова устроила для младшей дочери Беллы, рожденной в браке с Гелой Месхи, день рождение в грузинском стиле. На днях ей исполнилось 10 лет.
фото: Белла
«Немного хроники с дня рождения нашей любимой Беллы! В Белле течет грузинская кровь, и мы решили отпраздновать в атмосфере гостеприимства и вкусной кухни. Артисты знакомили нас с культурой и историей, и, конечно, локальная еда любима всеми. Невозможно было не есть великолепные хинкали и хачапури, спасались танцами! Вечер был полон веселья, смеха и незабываемых моментов, а также традиционными грузинскими тостами — куда же без них? До встречи через год! Планирую делать таборную стилистику, в Белле же цыганская кровь тоже присутствует!», — написала Екатерина Климова в социальных сетях.
фото: Екатерина Климова со старшей дочерью
фото: Екатерина Климова с дочерью Беллой и гостями вечера
фото: Екатерина Климова
А накануне торжества актриса трогательно поздравила Беллу с днем рождения, опубликовав в соцсетях серию фотографий с недавнего отпуска: «Моя радость и моё маленькое счастье. Пусть все «атаческие паники» проходят мимо. Как вы думаете, кем хочет стать Булка? (Так мы её зовём дома) Она хочет быть всадником. Когда я ей сказала, что нет такой профессии, она ответила, тогда буду тренировать всадников! Пусть будет по-твоему!» — написала Климова.
Екатерина Климова также воспитывает старшую дочь Лизу, рожденную в браке с Ильем Хорошиловым, и двух сыновей — Матвея и Корнея — рожденных в браке с Игорем Петренко.
