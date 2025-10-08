Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы

8 октября
2025 год

Лайфстайл >>
8 октября 2025
Екатерина Климова устроила для младшей дочери Беллы, рожденной в браке с Гелой Месхи, день рождение в грузинском стиле. На днях ей исполнилось 10 лет.

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы
фото: Белла

«Немного хроники с дня рождения нашей любимой Беллы! В Белле течет грузинская кровь, и мы решили отпраздновать в атмосфере гостеприимства и вкусной кухни. Артисты знакомили нас с культурой и историей, и, конечно, локальная еда любима всеми. Невозможно было не есть великолепные хинкали и хачапури, спасались танцами! Вечер был полон веселья, смеха и незабываемых моментов, а также традиционными грузинскими тостами — куда же без них? До встречи через год! Планирую делать таборную стилистику, в Белле же цыганская кровь тоже присутствует!», — написала Екатерина Климова в социальных сетях.

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы
фото: Екатерина Климова со старшей дочерью

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы
фото: Екатерина Климова с дочерью Беллой и гостями вечера

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы
фото: Екатерина Климова

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы

А накануне торжества актриса трогательно поздравила Беллу с днем рождения, опубликовав в соцсетях серию фотографий с недавнего отпуска: «Моя радость и моё маленькое счастье. Пусть все «атаческие паники» проходят мимо. Как вы думаете, кем хочет стать Булка? (Так мы её зовём дома) Она хочет быть всадником. Когда я ей сказала, что нет такой профессии, она ответила, тогда буду тренировать всадников! Пусть будет по-твоему!» — написала Климова.

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы

Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы

Екатерина Климова также воспитывает старшую дочь Лизу, рожденную в браке с Ильем Хорошиловым, и двух сыновей — Матвея и Корнея — рожденных в браке с Игорем Петренко.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Екатерина Климова показала фотографии с сыновьями
Поиск по меткам
дети
персоны
Екатерина КлимоваГела МесхиИгорь Петренко

фотографии >>
Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы фотографии
Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы фотографии
Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы фотографии
Екатерина Климова показала видео со дня рождения дочери Беллы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Гурьева
6 октября ушла из жизни оперная певица Анна Гурьева.
Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Марк Бернес
Михаил Богдасаров
Валентин Голубенко
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Козетта Греко
Питер Грин
Энн-Мэри Дафф
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Игорь Жижикин
Сигурни Уивер
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен