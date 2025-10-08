Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Вера Брежнева и Нина Добрев

Вчера завершилась парижская неделя моды, о самых крупных показах которой мы писали ранее. Но были дефиле и поскромнее, на которых можно было встретить одного-двух именитых гостей. Кино-Театр.Ру собрал напоследок галерею гостей показов Messika, Comme des Garçons, Thom Browne, Lacoste и вечеринки Miu Miu. Среди которых были Ксения Собчак, Вера Брежнева, Нина Добрев, Милла Йовович, Эмма Уотсон и другие.
фото: Эйса Гонсалес на показе Thom Browne
фото: Мишель Уильямс и Эдриан Броуди на показе Lacoste
