МЕНЮ
Неделя моды в Париже: Милла Йовович, Вера Брежнева и Нина Добрев

8 октября
2025 год

8 октября 2025
Вчера завершилась парижская неделя моды, о самых крупных показах которой мы писали ранее. Но были дефиле и поскромнее, на которых можно было встретить одного-двух именитых гостей. Кино-Театр.Ру собрал напоследок галерею гостей показов Messika, Comme des Garçons, Thom Browne, Lacoste и вечеринки Miu Miu. Среди которых были Ксения Собчак, Вера Брежнева, Нина Добрев, Милла Йовович, Эмма Уотсон и другие.

фото: Эйса Гонсалес на показе Thom Browne

фото: Мишель Уильямс и Эдриан Броуди на показе Lacoste

фото: Вера Брежнева на показе Messika

фото: Ксения Собчак на показе Comme des Garçons

фото: Оливия Уайлд на показе Zimmermann

фото: Эмма Уотсон на вечеринке Miu Miu

фото: Милла Йовович на вечеринке Miu Miu

фото: Нина Добрев на вечеринке Miu Miu
№ 15
MJ2002 (Пермь)   22.10.2025 - 08:12
Эйса шикарнейше выглядит. А вот Нину Добрев даже не узнать... Постарела она знатно. Или неудачные косметологические процедуры... Лицо уж больно поменялось, и не в лучшую сторону. читать далее>>
№ 14
Adriadna (New York)   15.10.2025 - 16:38
... Осела на Западе. Неужели зарабатывает концертами? Не думаю, что народ валом валит на ее выступления. Никогда не нравилась. Ни голоса, ни харизмы, ни диапозона (я понимаю, что за диапозоном - в оперу).... читать далее>>
№ 13
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:01
... осела там на Западе, честно сказать и смотреть на неё не хочется. читать далее>>
№ 12
Adriadna (New York)   12.10.2025 - 00:11
... Галушка везде мелькает. Чтобы не забыли. Ведь после ее ухода с российской сцены, слушать больше некого. Oскудела российская эстрада. читать далее>>
№ 11
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 21:31
... Ну у Эммы не такой ещё уж и возраст, чтобы быть страшненькой в пеньюаре. А вот Нина Добрев реально как-то постарела, выглядит грубо. читать далее>>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекНеделя модыстиль
персоны
Вера БрежневаЭдриан БроудиЭйса ГонсалесНина ДобревРэйчел ЗеглерМилла ЙововичДжои КингБаз ЛурманКсения СобчакОливия УайлдМишель УильямсЭмма Уотсон

