«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

Исполнительница заглавной роли в фильме Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша» Юлия Чернова
девять лет живёт в Люксембурге с мужем и детьми, руководит собственной школой для русскоязычных детей и преподаёт режиссуру. В интервью иноагенту Юрию Дудю
(записанном до кончины режиссёра
) Юлия поделилась воспоминаниями о работе с Тиграном. А также рассказала, как режиссёр отдал её роль в фильме «Президент и его внучка» Надежде Михалковой
.
На кастинг «Бедной Саши» Юля попала случайно — в детстве она очень серьёзно занималась бальными танцами во Дворце пионеров на Воробьёвых горах. И однажды в поисках кандидаток на роль Саши туда пришли ассистенты Тиграна Кеосаяна. Так Юля узнала о пробах, приехала с мамой на Мосфильм и получила роль.
«Тигран — жуткий матершинник. Он разговаривал только матом. Ольга Волкова, которая играла мою гувернантку, говорила: «Ой, при ребёнке, Тигран!», «Юля, закрой уши!»
Вот это всё было. А мне так нравилось, так прикольно», — призналась Юлия со смехом. «Я на него смотрела как на авторитета. В нём была такая энергия. Он был уверен в успехе. Вообще, ощущение было, что фильм получится. Отличная команда. Потом, это был кризис (1997 год), ничего такого рода не снималось, актёры изголодались по ролям и все с такой отдачей работали»
.
Гонорар Саши составил 3000 американских долларов и компьютер в подарок от съёмочной группы. Через какое-то время Кеосаян предложил ей ещё одну роль. «Позвонил Тигран, говорит: «Юля, написали сценарий под тебя. «Президент и его внучка». Табаков в главной роли. Я тебя прекрасно знаю, ты мне всё это сделаешь». Мы с мамой прочитали этот сценарий, он мне очень понравился. И за считанные дни до начала съёмок мне звонят и приглашают на Мосфильм на встречу с Тиграном. Он сидит такой неуютный. Говорит: «Юль, не обижайся, ты сниматься не будешь. Ты когда вырастешь, ты меня поймёшь. Мне надо кормить съёмочную группу. Сниматься будет Надя Михалкова. Кстати, она тоже очень талантливая девочка. Позвонил её папа. Ты знаешь, кто у неё папа?»
Меня эта информация не убила. Но было ощущение предательства. Я же уже какие-то фишки для роли придумала, мы с Тиграном их уже даже обсудили. И позже то, что я показывала Тиграну, сделала Надя»
.
Юля уже несколько лет жила заграницей, когда Тигран Кеосаян переживал трансформацию из режиссёра в политического эксперта. «Я посмотрела «Пилораму». Испытала извращённое удовольствие от просмотра нескольких выпусков. Смотрела и вспоминала того Тиграна... Всё это какое-то гипертрофированное зло, доведённое до абсурда. Эта агрессия, которую невозможно воспринимать. Но я не могу злиться на него видимо потому, что этот человек оставил след в моей жизни. Он меня выбрал, работа с ним была классная. Не хочу его осуждать. Это его выбор. Жизнь всё равно всё расставляет по своим местам»
