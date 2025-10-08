Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

8 октября
2025 год

Лайфстайл >>
8 октября 2025
Исполнительница заглавной роли в фильме Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша» Юлия Чернова девять лет живёт в Люксембурге с мужем и детьми, руководит собственной школой для русскоязычных детей и преподаёт режиссуру. В интервью иноагенту Юрию Дудю (записанном до кончины режиссёра) Юлия поделилась воспоминаниями о работе с Тиграном. А также рассказала, как режиссёр отдал её роль в фильме «Президент и его внучка» Надежде Михалковой.

«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

На кастинг «Бедной Саши» Юля попала случайно — в детстве она очень серьёзно занималась бальными танцами во Дворце пионеров на Воробьёвых горах. И однажды в поисках кандидаток на роль Саши туда пришли ассистенты Тиграна Кеосаяна. Так Юля узнала о пробах, приехала с мамой на Мосфильм и получила роль.

«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

«Тигран — жуткий матершинник. Он разговаривал только матом. Ольга Волкова, которая играла мою гувернантку, говорила: «Ой, при ребёнке, Тигран!», «Юля, закрой уши!» Вот это всё было. А мне так нравилось, так прикольно», — призналась Юлия со смехом. «Я на него смотрела как на авторитета. В нём была такая энергия. Он был уверен в успехе. Вообще, ощущение было, что фильм получится. Отличная команда. Потом, это был кризис (1997 год), ничего такого рода не снималось, актёры изголодались по ролям и все с такой отдачей работали».

«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

Гонорар Саши составил 3000 американских долларов и компьютер в подарок от съёмочной группы. Через какое-то время Кеосаян предложил ей ещё одну роль. «Позвонил Тигран, говорит: «Юля, написали сценарий под тебя. «Президент и его внучка». Табаков в главной роли. Я тебя прекрасно знаю, ты мне всё это сделаешь». Мы с мамой прочитали этот сценарий, он мне очень понравился. И за считанные дни до начала съёмок мне звонят и приглашают на Мосфильм на встречу с Тиграном. Он сидит такой неуютный. Говорит: «Юль, не обижайся, ты сниматься не будешь. Ты когда вырастешь, ты меня поймёшь. Мне надо кормить съёмочную группу. Сниматься будет Надя Михалкова. Кстати, она тоже очень талантливая девочка. Позвонил её папа. Ты знаешь, кто у неё папа?»

Меня эта информация не убила. Но было ощущение предательства. Я же уже какие-то фишки для роли придумала, мы с Тиграном их уже даже обсудили. И позже то, что я показывала Тиграну, сделала Надя».

«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

Юля уже несколько лет жила заграницей, когда Тигран Кеосаян переживал трансформацию из режиссёра в политического эксперта. «Я посмотрела «Пилораму». Испытала извращённое удовольствие от просмотра нескольких выпусков. Смотрела и вспоминала того Тиграна... Всё это какое-то гипертрофированное зло, доведённое до абсурда. Эта агрессия, которую невозможно воспринимать. Но я не могу злиться на него видимо потому, что этот человек оставил след в моей жизни. Он меня выбрал, работа с ним была классная. Не хочу его осуждать. Это его выбор. Жизнь всё равно всё расставляет по своим местам»
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Бедная Саша» >>
«Президент и его внучка»
«Утомлённые солнцем 2: Цитадель»
«Утомлённые солнцем»
«Статский советник»
«Утомлённые солнцем 2: Предстояние»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Маргарита Симоньян, Владимир Машков и Иван Охлобыстин простились с Тиграном Кеосаяном
«Бедный Тиграша»: Гарик Мартиросян, Дмитрий Певцов и Евгений Петросян отреагировали на смерть Тиграна Кеосаяна
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Ольга ВолковаТигран КеосаянНикита МихалковНадежда МихалковаОлег ТабаковЮлия Чернова
фильмы
Бедная СашаПрезидент и его внучка

фотографии >>
«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой фотографии
«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой фотографии
«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой фотографии
«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

День рождения >>

Марк Бернес
Михаил Богдасаров
Валентин Голубенко
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Козетта Греко
Питер Грин
Энн-Мэри Дафф
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Игорь Жижикин
Сигурни Уивер
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?