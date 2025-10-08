Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша»

Юлия Чернова
случайно попала на кастинг фильма «Бедная Саша»
и прославилась на всю страну в нежном возрасте 12 лет. О том, как повышенное внимание прессы и издевательства одноклассников повлияли на неё в детстве, Юлия рассказала в интервью
иноагенту Юрию Дудю
.
После премьеры фильма Юлю захвалили, рассказывая ей, как гениально она всех переиграла и какое великое актёрское будущее её ждёт. А её это не вдохновляло, а подавляло. «Я занималась бальными танцами, это очень большой труд, ты долго разучиваешь танец, идёшь на конкурс, и когда ты выигрываешь, ты понимаешь, почему ты выиграл. Потому что это огромный труд и вот он оценён по достоинству. А тут я реально не понимала, откуда такой повышенное внимание. Что я такого уж сделала? Мне съёмки очень легко давались, мы сняли всё за полтора месяца. И я не могла понять, это лесть что ли? Где там прям гениальная игра, как мне говорили? Ну объективно её нет. Я выехала на органике. Но вот это «ты гениальна, ты всех переиграла», сказанное не один раз, а постоянно, порождало в моей голове диссонанс».
Но больше всего Юле досталось от любимых одноклассников: «Я училась в самой лучшей школе Москвы — школе номер 60, это была первая английская спецшкола. И дети там учились тоже крутые: Полина Райкина, Аня Цуканова, Дуня Смирнова. У меня до 12 лет всё было хорошо, мы были дружным классом, как мне казалось. И тут я приглашаю всех на премьеру: весь свой класс, учителей.
На следующий день после премьеры прихожу я в свой класс. Ну что я ожидаю? Положительной реакции. Я захожу — и полный игнор. Стена. Кто-то что-то подхихикивает. Я чувствую, что какая-то странная атмосфера. И учительница: «Ну ты молодец, миленько, но ты Юль, не Смоктуновский. Надо работать». Этот день всё поменял. Чем больше внимания было ко мне (а журналисты приходили в школу как на работу), тем становилось хуже и хуже. Доставалось не только мне, но и моей подруге Свете.
Прихожу я на урок, открывается доска, а там написано: «Светка — с**а, Чернова — миньетчица». С мягким знаком. А я даже не знала, что это такое. Самое интересное — это реакция учительницы. «Ну ребят, ну кто это сделал?» Никто не признался, конечно, она это всё вытерла и пошли дальше. А я сижу и не могу учиться.
Я познакомилась с парнем из 11 класса. Познакомились мы с ним в поездке школьной за границу. Его звали Рашид. Всё было невинно. Он мне открыл группу Nirvana. Диски передавал. По дням можно пересчитать, сколько мы с ним общались. Ноль романтики. И вот в один прекрасный день прихожу я на урок, открывается доска и на ней написано: "Рашид в кустах Чернову потрошит". И всё, я с ним перестала общаться.
Меня это закрывало. Я жила не своей жизнью. Ведь в чём гадость этого чувства? Когда тебя долго забивают, ты начинаешь изменять себе. Я начала торговаться с собой: "Юля, ты наверное, не можешь подобрать к ним ключик, будь повеселей, подружись, будь лёгкой". Хотя мне это в реальности претило».
Юлия также вспомнила о школьной экскурсии по чеховским местам, во время которой они с многострадальной подругой Светой отстали от всех, а злобные одноклассники хотели уехать без них. «Они всё время отбегали от нас как от прокажённых. Мы подошли к какому-то красивому домику, засмотрелись на него, поворачиваемся, а никого нет: ни детей, ни экскурсовода, ни учителя. И мы понимаем, что они сейчас уедут без нас. Мы бежим на остановку. Оказалось, что одноклассники зашли и была перекличка. И за нас кто-то ответил «здесь». И они уже начали отъезжать, но учительница заметила наше отсутствие и они вернулись»
.
