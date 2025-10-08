Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша»

8 октября
2025 год

Лайфстайл >>
8 октября 2025
Юлия Чернова случайно попала на кастинг фильма «Бедная Саша» и прославилась на всю страну в нежном возрасте 12 лет. О том, как повышенное внимание прессы и издевательства одноклассников повлияли на неё в детстве, Юлия рассказала в интервью иноагенту Юрию Дудю.

Бедная Саша (1997)

После премьеры фильма Юлю захвалили, рассказывая ей, как гениально она всех переиграла и какое великое актёрское будущее её ждёт. А её это не вдохновляло, а подавляло. «Я занималась бальными танцами, это очень большой труд, ты долго разучиваешь танец, идёшь на конкурс, и когда ты выигрываешь, ты понимаешь, почему ты выиграл. Потому что это огромный труд и вот он оценён по достоинству. А тут я реально не понимала, откуда такой повышенное внимание. Что я такого уж сделала? Мне съёмки очень легко давались, мы сняли всё за полтора месяца. И я не могла понять, это лесть что ли? Где там прям гениальная игра, как мне говорили? Ну объективно её нет. Я выехала на органике. Но вот это «ты гениальна, ты всех переиграла», сказанное не один раз, а постоянно, порождало в моей голове диссонанс».

Бедная Саша (1997)

Но больше всего Юле досталось от любимых одноклассников: «Я училась в самой лучшей школе Москвы — школе номер 60, это была первая английская спецшкола. И дети там учились тоже крутые: Полина Райкина, Аня Цуканова, Дуня Смирнова. У меня до 12 лет всё было хорошо, мы были дружным классом, как мне казалось. И тут я приглашаю всех на премьеру: весь свой класс, учителей.

На следующий день после премьеры прихожу я в свой класс. Ну что я ожидаю? Положительной реакции. Я захожу — и полный игнор. Стена. Кто-то что-то подхихикивает. Я чувствую, что какая-то странная атмосфера. И учительница: «Ну ты молодец, миленько, но ты Юль, не Смоктуновский. Надо работать». Этот день всё поменял. Чем больше внимания было ко мне (а журналисты приходили в школу как на работу), тем становилось хуже и хуже. Доставалось не только мне, но и моей подруге Свете.

Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша»

Прихожу я на урок, открывается доска, а там написано: «Светка — с**а, Чернова — миньетчица». С мягким знаком. А я даже не знала, что это такое. Самое интересное — это реакция учительницы. «Ну ребят, ну кто это сделал?» Никто не признался, конечно, она это всё вытерла и пошли дальше. А я сижу и не могу учиться.

Я познакомилась с парнем из 11 класса. Познакомились мы с ним в поездке школьной за границу. Его звали Рашид. Всё было невинно. Он мне открыл группу Nirvana. Диски передавал. По дням можно пересчитать, сколько мы с ним общались. Ноль романтики. И вот в один прекрасный день прихожу я на урок, открывается доска и на ней написано: "Рашид в кустах Чернову потрошит". И всё, я с ним перестала общаться.

Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша»

Меня это закрывало. Я жила не своей жизнью. Ведь в чём гадость этого чувства? Когда тебя долго забивают, ты начинаешь изменять себе. Я начала торговаться с собой: "Юля, ты наверное, не можешь подобрать к ним ключик, будь повеселей, подружись, будь лёгкой". Хотя мне это в реальности претило».

Юлия также вспомнила о школьной экскурсии по чеховским местам, во время которой они с многострадальной подругой Светой отстали от всех, а злобные одноклассники хотели уехать без них. «Они всё время отбегали от нас как от прокажённых. Мы подошли к какому-то красивому домику, засмотрелись на него, поворачиваемся, а никого нет: ни детей, ни экскурсовода, ни учителя. И мы понимаем, что они сейчас уедут без нас. Мы бежим на остановку. Оказалось, что одноклассники зашли и была перекличка. И за нас кто-то ответил «здесь». И они уже начали отъезжать, но учительница заметила наше отсутствие и они вернулись».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Бедная Саша» >>
«Вертинский»
«Чайковский»
«Високосный год». Отрывок
«Всё ради тебя». ТВ-ролик
«Кража». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой
Поиск по меткам
воспоминаниядетиконфликттравля
персоны
Полина РайкинаАвдотья СмирноваИннокентий СмоктуновскийАнна Цуканова-КоттЮлия Чернова
фильмы
Бедная Саша

фотографии >>
"Бедная Саша" (1997)
"Бедная Саша" (1997)
Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша» фотографии
Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

День рождения >>

Марк Бернес
Михаил Богдасаров
Валентин Голубенко
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Козетта Греко
Питер Грин
Энн-Мэри Дафф
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Игорь Жижикин
Сигурни Уивер
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?