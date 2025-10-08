Юлия Чернова рассказала об издевательствах одноклассников после успеха фильма «Бедная Саша»

анонс

Режиссёру надо было кормить съёмочную группу

«Позвонил её папа»: Юлия Чернова рассказала, как Тигран Кеосаян отдал её роль Надежде Михалковой

8 октября

«Решающая встреча была в подворотне»: Маша Миногарова и Саша Горчилин рассказали о своём знакомстве и семи свадьбах

Артисты играют в свадьбы и не хотят останавливаться