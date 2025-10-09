Немолодой папа: За что мы любим Джуда Лоу

9 октября в российский прокат выходит фильм «Эдем», основанный на реальных событиях триллер о том, как мечты о райском необитаемом острове разбиваются о пороки человеческой души. Главную роль немецкого доктора, ретировавшегося подальше от фашистских настроений, набирающих оборот на материке, исполнил Джуд Лоу. По случаю премьеры Кино-Театр.Ру решил вспомнить интересные факты из биографии артиста.
С детства на сцене
Джуд Лоу родился на юге Лондона в семье школьных учителей, которые с детства прививали ему любовь к театру и учили ценить искусство. Ну а как могло быть иначе, если его полное имя — Дэвид Джуд Хейворт Лоу — вдохновлено песней Hey Jude группы Beatles и романом «Джуд незаметный» английского писателя Томаса Харди? Благодаря родителями актерским мастерством Лоу заинтересовался уже в пять лет, а стартовой точкой для своей карьеры выбрал Национальный молодежный музыкальный театр в Лондоне. Учебу он вскоре бросил ради съемок в мыльной опере «Семьи».
Правда, на ТВ ему не понравилось, и Джуд вернулся к работе в театре в качестве актера-стажера. В те годы у него завязывается близкая дружба с Юэном Макгрегором и Джонни Ли Миллером, которая позже перерастет в совместный бизнес — актерскую компанию Natural Nylon.
Домашний мальчик
Профессия заносила Лоу в самые эффектные локации — от итальянского острова Искья (во время съемок «Талантливого мистера Рипли») до Торонто (там снимали «Потрошителей») и Герлица («Отель Гранд Будапешт»). А такое количество деловых связей со Штатами, как у Лоу, могли бы любого сподвигнуть на переезд. Но только не его самого — он остается преданным своему родному Лондону и не собирается перевозить семью через океан.
«Я родился здесь и живу здесь. За годы я то влюблялся в него, то остывал. Но сейчас, наблюдая за тем, как здесь растут мои дети, и переехав в новый дом, я понимаю: это точно мое место. В нем есть буквально все. И когда погода хорошая, мне хочется быть только здесь».
Немолодой папа
Помимо карьеры актер преуспел и в семейной жизни. Он является отцом семерых детей, а со своей первой женой, актрисой Сэди Фрост, которая родила ему троих детей (Рафферти, Айрис и Руди), до сих пор поддерживает дружественные отношения. Сейчас он состоит в браке с поведенческим психологом Филллиппой Коан, которая два года назад родила ему второго общего ребенка. Также у актера есть 16-летняя дочь София от отношений с моделью Самантой Берк и 10-летняя дочь Ада от отношений с британской певицей Кэтрин Хардинг.
Активный гражданин мира
За пределами съемочной площадки Лоу реализуется не только в семье. Актер много лет занимается активизмом, поддерживая экологические, гуманитарные и благотворительные организации. В 2007 году он даже поехал в Афганистан, чтобы снять документальный фильм и продвигать инициативы к международному Дню мира.
