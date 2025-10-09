Кино-Театр.Ру
Немолодой папа: За что мы любим Джуда Лоу

9 октября
2025 год

9 октября 2025
9 октября в российский прокат выходит фильм «Эдем», основанный на реальных событиях триллер о том, как мечты о райском необитаемом острове разбиваются о пороки человеческой души. Главную роль немецкого доктора, ретировавшегося подальше от фашистских настроений, набирающих оборот на материке, исполнил Джуд Лоу. По случаю премьеры Кино-Театр.Ру решил вспомнить интересные факты из биографии артиста.

Кадр из фильма «Эдем

С детства на сцене

Джуд Лоу родился на юге Лондона в семье школьных учителей, которые с детства прививали ему любовь к театру и учили ценить искусство. Ну а как могло быть иначе, если его полное имя — Дэвид Джуд Хейворт Лоу — вдохновлено песней Hey Jude группы Beatles и романом «Джуд незаметный» английского писателя Томаса Харди? Благодаря родителями актерским мастерством Лоу заинтересовался уже в пять лет, а стартовой точкой для своей карьеры выбрал Национальный молодежный музыкальный театр в Лондоне. Учебу он вскоре бросил ради съемок в мыльной опере «Семьи».

Джуд Лоу в шоу «Семьи»

Правда, на ТВ ему не понравилось, и Джуд вернулся к работе в театре в качестве актера-стажера. В те годы у него завязывается близкая дружба с Юэном Макгрегором и Джонни Ли Миллером, которая позже перерастет в совместный бизнес — актерскую компанию Natural Nylon.

Джуд Лоу и Юэн Макгрегор

Домашний мальчик

Профессия заносила Лоу в самые эффектные локации — от итальянского острова Искья (во время съемок «Талантливого мистера Рипли») до Торонто (там снимали «Потрошителей») и Герлица («Отель Гранд Будапешт»). А такое количество деловых связей со Штатами, как у Лоу, могли бы любого сподвигнуть на переезд. Но только не его самого — он остается преданным своему родному Лондону и не собирается перевозить семью через океан.

«Я родился здесь и живу здесь. За годы я то влюблялся в него, то остывал. Но сейчас, наблюдая за тем, как здесь растут мои дети, и переехав в новый дом, я понимаю: это точно мое место. В нем есть буквально все. И когда погода хорошая, мне хочется быть только здесь».

Немолодой папа

Помимо карьеры актер преуспел и в семейной жизни. Он является отцом семерых детей, а со своей первой женой, актрисой Сэди Фрост, которая родила ему троих детей (Рафферти, Айрис и Руди), до сих пор поддерживает дружественные отношения. Сейчас он состоит в браке с поведенческим психологом Филллиппой Коан, которая два года назад родила ему второго общего ребенка. Также у актера есть 16-летняя дочь София от отношений с моделью Самантой Берк и 10-летняя дочь Ада от отношений с британской певицей Кэтрин Хардинг.

Джуд Лоу с детьми Рафферти и Айрис и женой Филиппой

Активный гражданин мира

За пределами съемочной площадки Лоу реализуется не только в семье. Актер много лет занимается активизмом, поддерживая экологические, гуманитарные и благотворительные организации. В 2007 году он даже поехал в Афганистан, чтобы снять документальный фильм и продвигать инициативы к международному Дню мира.

Джуд Лоу
№ 9
MJ2002 (Пермь)   22.10.2025 - 08:06
Интересная биография у Лоу. Человек добился успеха и остался верен своим корням — редкое качество среди голливудских звезд. Хотя статья больше похожа на рекламу фильма... читать далее>>
№ 8
Тульский парень   14.10.2025 - 21:04
Можно и 15 иметь, когда есть деньги. Голодать не будут. читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   11.10.2025 - 20:58
Любім за настоящую игру. За профессионализм. За адекватность почти во всем.)) читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   10.10.2025 - 19:28
... Поверьте, ничего не стоит заделать семерых детей. главное воспитать их людьми и дать отцовскую любовь)) читать далее>>
№ 5
надежда паттайя25 (г Красноярск)   10.10.2025 - 08:48
Мы любим Джуда Лоу за "мистера Рипли", за "Холмса",за "молодого папу", за "холодную гору", за харизму и талант. читать далее>>
Всего сообщений: 9
