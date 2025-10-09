«Я была проклятым ребенком»: Дочь Брюса Уиллиса призналась, что ее травили из-за внешнего сходства с отцом

31-летняя дочь Брюса Уиллиса
и Деми Мур
призналась, что в детстве столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом. Таллула
рассказала свою историю в социальных сетях и опубликовала фотографии, на которых они с отцом особенно похожи друг на друга.
«Раньше я даже не могла произнести слово «подбородок» вслух. Это был мой грязный, постыдный грех, который все видели. По крайней мере, мне так говорили, снова и снова, и снова, и снова.
Каким же проклятым ребенком я была, раз унаследовала эту радостную, выразительную черту, полную жизни и эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена самоненависти,
и горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем
», — написала Таллула. Подписчики поблагодарили ее за честность и поддержали в комментариях.
Это не первый раз, когда Таллула делится откровениями в социальных сетях. Ранее она рассказала, что ей диагностировали аутизм
. Таллула опубликовала видео со своим отцом с красной дорожки, где она трогает его ухо, пока он держит ее на руках и отвечает на вопросы журналистов: «Расскажи мне о своем аутизме, не рассказывая мне о своем аутизме»
, — подписала ролик дочь актера.
