МЕНЮ
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Я была проклятым ребенком»: Дочь Брюса Уиллиса призналась, что ее травили из-за внешнего сходства с отцом

9 октября
2025 год

9 октября 2025
31-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что в детстве столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом. Таллула рассказала свою историю в социальных сетях и опубликовала фотографии, на которых они с отцом особенно похожи друг на друга.

«Раньше я даже не могла произнести слово «подбородок» вслух. Это был мой грязный, постыдный грех, который все видели. По крайней мере, мне так говорили, снова и снова, и снова, и снова.  Каким же проклятым ребенком я была, раз унаследовала эту радостную, выразительную черту, полную жизни и эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена самоненависти, и горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем», — написала Таллула. Подписчики поблагодарили ее за честность и поддержали в комментариях.

Это не первый раз, когда Таллула делится откровениями в социальных сетях. Ранее она рассказала, что ей диагностировали аутизм. Таллула опубликовала видео со своим отцом с красной дорожки, где она трогает его ухо, пока он держит ее на руках и отвечает на вопросы журналистов: «Расскажи мне о своем аутизме, не рассказывая мне о своем аутизме», — подписала ролик дочь актера.
№ 1
Киноман1985   9.10.2025 - 18:55
Грубо издеваться с девочки, все же она не мужик. Ну есть сходство и хорошо, похожа на отца, а не соседа.
Всего сообщений: 1
красота
персоны
Деми МурБрюс УиллисТаллула Белль Уиллис

Таллула Белль Уиллис
Таллула Белль Уиллис
Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.

