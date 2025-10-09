«Какая свадьба? Мне 52 года»: Мария Голубкина рассказала о личной жизни

Летом Мария Голубкина появилась на фестивале «Горький fest» со спутником, чем спровоцировала слухи о новом романе. Действительно, они выглядели как пара — вместе позировали и обнимались перед камерами. Журналисты издания издания «КП» спросили у актрисы, кто это был и как у нее обстоят дела в личной жизни.
фото: Мария Голубкина на фестивале «Горький fest»
«Нет, это не мой спутник. У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл. Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе... Больше не хочу», — объяснилась актриса. Мария Голубкина 13 лет была замужем за шоуменом Николаем Фоменко. У них есть двое детей – 27-летняя дочь Анастасия и 22-летний сын Иван. Брак распался 2008 году.
