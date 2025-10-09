Кино-Театр.Ру
«Какая свадьба? Мне 52 года»: Мария Голубкина рассказала о личной жизни

9 октября
2025 год

9 октября 2025
Летом Мария Голубкина появилась на фестивале «Горький fest» со спутником, чем спровоцировала слухи о новом романе. Действительно, они выглядели как пара — вместе позировали и обнимались перед камерами. Журналисты издания издания «КП» спросили у актрисы, кто это был и как у нее обстоят дела в личной жизни.

«Какая свадьба? Мне 52 года»: Мария Голубкина рассказала о личной жизни
фото: Мария Голубкина на фестивале «Горький fest»

«Нет, это не мой спутник. У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл. Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе... Больше не хочу», — объяснилась актриса. Мария Голубкина 13 лет была замужем за шоуменом Николаем Фоменко. У них есть двое детей – 27-летняя дочь Анастасия и 22-летний сын Иван. Брак распался 2008 году.
обсуждение
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 21:48
Всё верно. Зачем в 52 года брак. Чтобы что. читать далее>>
Ани харадж   12.10.2025 - 21:03
Просто друг, с другом не запрещено фоткаться. Она знаменитость ей можно и с другом. А замуж видимо не очень хочет, а то нашла бы себе принца. Ещё молодая. читать далее>>
TanVe   12.10.2025 - 20:27
Мария не делает пластики, естественна. Вызывает у меня большое уважение! Её работы в кино меня интересуют. Её личная жизнь - ни капельки. читать далее>>
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 18:51
... Мне тоже, вот такой "правды" и честности не хватает многим артистам сегодня. читать далее>>
Матвей Брикун   11.10.2025 - 20:37
То же верно. Когда ребёнку будет 10 лет. Ей 62. А когда 20. Попробуй доживи ещё. читать далее>>
Ссылки по теме
Мария Миронова и Мария Голубкина впервые вышли на сцену вместе
«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой
«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко
«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове
Мария Голубкина рассказала о разводе с Николаем Фоменко
Мария Голубкина выходит замуж за сына Василия Ливанова
