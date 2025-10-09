«Не сошлись в художественной концепции»: Егор Кончаловский рассказал, что ему предлагали снимать «Слово пацана»

что почитать?

«Всё могу»: Добрый человек из Лондона

Актриса – о сериале «Моя рыжая чудачка», воспитании детей и борьбе с материнскими страхами

Ольга Красько: «В мужской природе заложена борьба, а в женской – принятие»

Три Хана и другие

Звезды Болливуда, которых должен знать каждый: гид для начинающих

Супруги прожили в браке 5 лет

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова

Интервью

Ксения Трейстер: «Если объявят о съемках на Луне, то я точно буду там играть»

Актриса о съемках сериала «Тысяча "нет" и одно "да"» и профессионализме и будущих проектах