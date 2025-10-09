Кино-Театр.Ру
«Не сошлись в художественной концепции»: Егор Кончаловский рассказал, что ему предлагали снимать «Слово пацана»

9 октября
2025 год

Лайфстайл >>
9 октября 2025
В преддверии премьеры фильма «Авиатор», в касте которого значится целое столпотворение уже состоявшихся звезд, Егор Кончаловский дал интервью изданию «СтарХит» и рассказал, как относится к работе с начинающими актерами.

«Не сошлись в художественной концепции»: Егор Кончаловский рассказал, что ему предлагали снимать «Слово пацана»

Отвечая на вопрос, интересуется ли он молодежными проектами вроде сериала «Слово пацана» авторства Жоры Крыжовникова, Кончаловский сказал: «Мне предлагали его снимать. Но мы не сошлись в художественной концепции. Для меня это — вступить в ту же воду, ведь я на данную тему уже снимал. Мне интересно было бы сделать все по-другому. А они настаивали: нужно так. И, наверно, оказались правы. Я посмотрел одну серию — ну да, нормально, даже очень». Егор отметил, что не успевает следить за новинками и дебютами, но из последних громких работ посмотрел «Анору»: «Очень расстроился, что это «Оскар». Если бы не сказали, что «Оскар», то вполне нормальное кино».
обсуждение >>
№ 5
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 21:57
Поздравляю. Раз Анора нормальное кино. Всю жизнь такое снимай. Фильм чтобы был. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 18:40
... Да фильм даже на "нормальное" кино не тянет, куда уж там до Оскара. Мир сошёл с ума. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 21:08
... А может и наоборот. Как сказал режиссёр, у него уже был опыт подобной картины. Второй раз могло получиться совершенно по другому. читать далее>>
№ 2
надежда паттайя25 (г Красноярск)   10.10.2025 - 08:29
"Слово пацана" нашумели,и молодых актёров засветили. Кто знает, как всё обернулось, если бы снимал Кончаловский. Может успех был бы ещё громче. читать далее>>
№ 1
Angelika77   9.10.2025 - 21:43
Ну хоть один умный человек признал, что "Анора" совсем не тянет на Оскар. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Поиск по меткам
молодежь
персоны
Егор КончаловскийЖора Крыжовников
фильмы
АвиаторАнораСлово пацана. Кровь на асфальте

Скорбим

Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.
Дайан Китон
11 октября ушла из жизни актриса Дайан Китон.
Денис Семёнов
10 октября ушёл из жизни актёр Денис Семёнов.

