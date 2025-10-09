«Не сошлись в художественной концепции»: Егор Кончаловский рассказал, что ему предлагали снимать «Слово пацана»

В преддверии премьеры фильма «Авиатор»
, в касте которого значится целое столпотворение уже состоявшихся звезд, Егор Кончаловский
дал интервью
изданию «СтарХит» и рассказал, как относится к работе с начинающими актерами.
Отвечая на вопрос, интересуется ли он молодежными проектами вроде сериала «Слово пацана»
авторства Жоры Крыжовникова
, Кончаловский сказал: «Мне предлагали его снимать. Но мы не сошлись в художественной концепции. Для меня это — вступить в ту же воду, ведь я на данную тему уже снимал. Мне интересно было бы сделать все по-другому. А они настаивали: нужно так. И, наверно, оказались правы. Я посмотрел одну серию — ну да, нормально, даже очень»
. Егор отметил, что не успевает следить за новинками и дебютами, но из последних громких работ посмотрел «Анору»
: «Очень расстроился, что это «Оскар». Если бы не сказали, что «Оскар», то вполне нормальное кино»
.
