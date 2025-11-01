Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков

1 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
1 ноября 2025
31 октября в Великом Новгороде состоялось открытие ХXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского, который продлится до 4 ноября. Предваряла церемонию открытия традиционная красная дорожка, по которой прошли звезды театра и кино: Михаил Пореченков, Максим Королёв, Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Борис Любимов, Дмитрий Сердюк, Кирилл Пирогов и многие другие.

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Михаил Пореченков

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Юлия Хлынина

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Максим Королёв с супругой Надеждой Королёвой

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Олеся Судзиловская

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Сергей Волков

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Антон Яковлев

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Борис Любимов

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Дмитрий Сердюк

На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков
фото: Кирилл Пирогов
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Наталья Курилова   1.11.2025 - 21:40
... Последнее фото - Кирилл Пирогов. Прекрасный театральный и киноактер. Посмотрите: фильм Георгия Данелия "Орел и решка" или Сергея Бодрова-младшего "Сёстры", или фильм Александра... читать далее>>
№ 3
Lomova_E (Шахты)   1.11.2025 - 19:48
А кто эти люди? Почти всех вижу впервые. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   1.11.2025 - 18:51
Пирогов уже такой мужчина "в возрасте", что седины и морщин столько как у моего отца, а он не молодой. читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   1.11.2025 - 18:11
Очередное собрание "известных" людей... Зачем собирались, что хотели? - не понятно.... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Александр АрсентьевАнна ГарноваМаксим КоролёвБорис ЛюбимовКирилл ПироговМихаил ПореченковДмитрий СердюкОлеся СудзиловскаяЮлия ХлынинаАнтон Яковлев

фотографии >>
На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков фотографии
На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков фотографии
На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков фотографии
На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.
Чеки Карио
31 октября ушёл из жизни актёр Чеки Карио.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Вадим Гемс
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Пьер Ришар-Вильм
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен