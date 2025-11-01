На подмостках: Юлия Хлынина, Олеся Судзиловская и Михаил Пореченков

31 октября в Великом Новгороде состоялось открытие ХXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского, который продлится до 4 ноября. Предваряла церемонию открытия традиционная красная дорожка, по которой прошли звезды театра и кино: Михаил Пореченков
, Максим Королёв
, Олеся Судзиловская
, Юлия Хлынина
, Борис Любимов
, Дмитрий Сердюк
, Кирилл Пирогов
и многие другие.
фото: Михаил Пореченков
фото: Юлия Хлынина
фото: Максим Королёв с супругой Надеждой Королёвой
фото: Олеся Судзиловская
фото: Сергей Волков
фото: Антон Яковлев
фото: Борис Любимов
фото: Дмитрий Сердюк фото: Кирилл Пирогов
