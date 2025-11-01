Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Ирина Темичева простились с Романом Поповым

«Он совершил подвиг. Мое уважение к нему безграничное. Превозмогая боль, еще исполняя комедийную роль, это, конечно, подвиг. У него не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался или что-то. Это поступок настоящего мужчины», — сказал журналистам Сергей Бурунов.
фото: Гарик Харламов
фото: Ирина Темичева и Виктор Бондарюк
фото: Гавриил Гордеев
фото: Карен Арутюнов
фото: Юлия Богатикова
фото: Александр Асташенок с супругой
фото: Юлия Попова с дочерью
«Все, о чем ты мечтал, сбылось. Ты хотел, чтобы тебя узнавали на улицах — тебя узнали. Ты хотел, чтобы у нас были дети, они у нас родились. Ты мечтал построить дом, ты его построил. Ты хотел сниматься в кино, ты снимался. Теперь ты ушел. Я принимаю твой выбор. Спасибо тебе за все», — сказала Юлия последние слова мужу.
