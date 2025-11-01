Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Ирина Темичева простились с Романом Поповым

1 ноября
2025 год

1 ноября 2025
Сегодня утром в Центральной клинической больнице в Москве прошло прощание с Романом Поповым, который ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Причиной трагедии стали осложнения после химиотерапии, которую актер проходил после рецидива рака мозга. Часть его праха захоронят в столице, а часть — развеют над Черным морем. Попрощаться с Романом приехали члены семьи, а также его коллеги Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Ирина Темичева, Карен Арутюнов и другие.

фото: Сергей Бурунов

«Он совершил подвиг. Мое уважение к нему безграничное. Превозмогая боль, еще исполняя комедийную роль, это, конечно, подвиг. У него не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался или что-то. Это поступок настоящего мужчины», — сказал журналистам Сергей Бурунов.

фото: Гарик Харламов

фото: Ирина Темичева и Виктор Бондарюк

фото: Гавриил Гордеев

фото: Карен Арутюнов

фото: Юлия Богатикова

фото: Александр Асташенок с супругой

фото: Юлия Попова с дочерью

«Все, о чем ты мечтал, сбылось. Ты хотел, чтобы тебя узнавали на улицах — тебя узнали. Ты хотел, чтобы у нас были дети, они у нас родились. Ты мечтал построить дом, ты его построил. Ты хотел сниматься в кино, ты снимался. Теперь ты ушел. Я принимаю твой выбор. Спасибо тебе за все», — сказала Юлия последние слова мужу.
Иван Беляев (Москва)   3.11.2025 - 13:38
Ardi Saq   2.11.2025 - 18:13
Марина Борина (Омск)   2.11.2025 - 15:12
Лидия Мартин   2.11.2025 - 07:05
ДаринаКароль   1.11.2025 - 22:03
что почитать?