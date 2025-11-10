«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко

В конце сентября на канале «Пятница!» состоялась премьера комедийного сериала «Няня Оксана». В главной роли продюсеры Николай Картозия и Вячеслав Дусмухаметов уговорили сняться стендап-комика и астролога-любителя Олесю Иванченко, известную по шоу «Натальная карта» и «Быстрые свидания». Николай Картозия сразу разглядел в Олесе обаяние и харизму, поэтому придумал сериал специально под неё.
Однако изначально Николай руководствовался отнюдь не профессиональными интересами. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии: «Буду честно отвечать: Олесей Иванченко я увлёкся непрофессионально. Она мне была очень симпатична как человеку мужского рода. И кто-то мне сказал, что она, в общем, сингл. И я начал разворачивать немножечко деятельность». Продюсер рассказал, что даже специально пошёл на юмористическое шоу «Натальная карта»: «Пришёл и начал за кулисами подбивать клинья. Мне говорят: у неё парень, причём любовь там и так далее. Ну там все люди, которые меня информировали до этого, мертвы, как ты понимаешь. И дальше я уже по-другому стал себя вести».
фото: Картозия на шоу "Натальная карта"
Николай присмотрелся к Олесе как продюсер: «Я сижу и думаю: ты же могла бы няню сыграть. Мы встретились с Вячеславом Дусмухаметовым, мы большие товарищи, мы часто общаемся. Дело в чём: мы не хотели делать римейк «Няни». Зачем нам это надо как продюсерам, где бы мы актёра нашли после Заворотнюк? Нет. Просто от того, что есть Олеся и сделали эту пробу. В чём-то получилось, в чём-то не получилось. У самой Олеси — получилось».
фото: Николай Картозия
Выход сериала многие восприняли как перезапуск «Моей прекрасной няни», но продюсер считает, что ни о каких противопоставлениях известному проекту речи нет: «Я был хорошо знаком с Заворотнюк. Это тоже была невероятная пластика и фантастическое обаяние. То же самое у Олеси. Сейчас скажут: разве можно сравнивать? Друзья, а мы и не сравниваем».
обсуждение >>