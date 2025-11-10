Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко

10 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
10 ноября 2025
В конце сентября на канале «Пятница!» состоялась премьера комедийного сериала «Няня Оксана». В главной роли продюсеры Николай Картозия и Вячеслав Дусмухаметов уговорили сняться стендап-комика и астролога-любителя Олесю Иванченко, известную по шоу «Натальная карта» и «Быстрые свидания». Николай Картозия сразу разглядел в Олесе обаяние и харизму, поэтому придумал сериал специально под неё.

Няня Оксана (2025)

Однако изначально Николай руководствовался отнюдь не профессиональными интересами. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии: «Буду честно отвечать: Олесей Иванченко я увлёкся непрофессионально. Она мне была очень симпатична как человеку мужского рода. И кто-то мне сказал, что она, в общем, сингл. И я начал разворачивать немножечко деятельность». Продюсер рассказал, что даже специально пошёл на юмористическое шоу «Натальная карта»: «Пришёл и начал за кулисами подбивать клинья. Мне говорят: у неё парень, причём любовь там и так далее. Ну там все люди, которые меня информировали до этого, мертвы, как ты понимаешь. И дальше я уже по-другому стал себя вести».

«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко
фото: Картозия на шоу "Натальная карта"

Николай присмотрелся к Олесе как продюсер: «Я сижу и думаю: ты же могла бы няню сыграть. Мы встретились с Вячеславом Дусмухаметовым, мы большие товарищи, мы часто общаемся. Дело в чём: мы не хотели делать римейк «Няни». Зачем нам это надо как продюсерам, где бы мы актёра нашли после Заворотнюк? Нет. Просто от того, что есть Олеся и сделали эту пробу. В чём-то получилось, в чём-то не получилось. У самой Олеси — получилось».

«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко
фото: Николай Картозия

Выход сериала многие восприняли как перезапуск «Моей прекрасной няни», но продюсер считает, что ни о каких противопоставлениях известному проекту речи нет: «Я был хорошо знаком с Заворотнюк. Это тоже была невероятная пластика и фантастическое обаяние. То же самое у Олеси. Сейчас скажут: разве можно сравнивать? Друзья, а мы и не сравниваем».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   10.11.2025 - 21:47
"Мы не сравниванием с Заворотнюк Олесю, но в то же время и сравниваем"...это как вообще понимать? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Няня Оксана»: Карты говорят «Тю!»
Галатея с Краснодара: Наталья Рудова, Ирина Безрукова и Мария Андреева
Скуфиня, астролог-самоучка и бытовой инвалид: Олеся Иванченко рассказала немного о себе
«Я 4 месяца работала с психологом, чтобы разрешить себе после Заворотнюк сыграть эту роль»: Олеся Иванченко о дебюте в сериале «Няня Оксана»
Олеся Иванченко станет «Няней Оксаной» для детей Виктора Хориняка
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Лаура ДжугелияВячеслав ДусмухаметовАнастасия ЗаворотнюкОлеся ИванченкоНиколай Картозия
фильмы
Моя прекрасная няняНяня Оксана

фотографии >>
«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко фотографии
«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко фотографии
«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко фотографии
«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Зои Дойч
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Майкл Джей Уайт
Эдмунд Феттинг
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен