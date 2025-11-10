«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко

что почитать?

Лайфстайл СМИ: Лариса Гузеева впервые стала бабушкой Телеведущую заметили вместе с дочерью, на руках у которой был грудничок

Новости кино Исполнилось 90 лет со дня рождения Алена Делона Легенды мирового кино не стало в августе 2024 года

Интервью Аркадий Водахов: «Мы выкрутили уровень эндорфинов в наших шоу на максимум» Генеральный продюсер ТНТ – о формате реалити, «Бароне Мюнхгаузене» и новых сериалах

Лайфстайл Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище

Рецензии на фильмы «Каникулы»: Самшит случается Уютная лента Анны Кузнецовой о том, каково быть взрослым

Новости кино Не стало Владимира Симонова Актеру было 68 лет

Интервью Сергей Чихачёв: «Я уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства» Исполнитель главной роли в «Кибердеревне» — о возвращении на Марс, внутренней свободе, дубляже и компьютерных играх