Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии

10 ноября
2025 год

10 ноября 2025
36-летняя Агата Муцениеце в ожидании пополнения в семье решила устроить памятную фотосессию и запечатлеть третью беременность. «Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой, спасибо за всё, жизнь!» — подписала актриса снимки, опубликованные в запретграме.

Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии

Ещё недавно Агата переживала сложный период, пытаясь отсудить у бывшего мужа Павла Прилучного алименты и право опеки над старшим сыном Тимофеем. Мальчик год прожил у отца и, по слухам, был очень обижен на маму. Даже когда суд постановил, что Тимофей должен вернуться в дом матери, Тимофей остался жить с отцом. Однако недавно отношения Тимофея и Агаты стали налаживаться, и мальчик переехал к маме. Параллельно с этим налаживалась и личная жизнь Агаты: в мае актриса обручилась с музыкантом Петром Дрангой, а в августе влюблённые сыграли свадьбу. О беременности Агаты стало известно летом.

Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии
персоны
Пётр ДрангаАгата МуцениецеПавел Прилучный

