Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии

36-летняя Агата Муцениеце
в ожидании пополнения
в семье решила устроить памятную фотосессию и запечатлеть третью беременность. «Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой, спасибо за всё, жизнь!»
— подписала актриса снимки, опубликованные в запретграме.
Ещё недавно Агата переживала сложный период,
пытаясь отсудить у бывшего мужа Павла Прилучного
алименты и право опеки над старшим сыном Тимофеем. Мальчик год прожил у отца и, по слухам, был очень обижен на маму
. Даже когда суд постановил, что Тимофей должен вернуться в дом матери, Тимофей остался жить с отцом
. Однако недавно отношения Тимофея и Агаты стали налаживаться, и мальчик переехал к маме
. Параллельно с этим налаживалась и личная жизнь Агаты: в мае актриса обручилась с музыкантом Петром Дрангой
, а в августе влюблённые сыграли свадьбу
. О беременности Агаты стало известно летом
.
