41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой

«Во мне есть принципы»: Марк Богатырёв объяснил, почему отказался сниматься у Сарика Андреасяна

Режиссер сериала «Нейровася» — о работе с нейросетями и Владимиром Епифанцевым

Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю»

Телеведущую заметили вместе с дочерью, на руках у которой был грудничок

Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым

Интервью

Сергей Чихачёв: «Я уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства»

Исполнитель главной роли в «Кибердеревне» — о возвращении на Марс, внутренней свободе, дубляже и компьютерных играх