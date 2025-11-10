Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой

10 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
10 ноября 2025
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой. Режиссёр поделилась в соцсетях фотографиями с празднования дня рождения сына Августа, на которых также можно увидеть старшую дочь Валерии, 17-летнюю Октавию и её новорождённую дочь. Октавия родила ребёнка летом. По словам Валерии, дочь состоит в официальном браке, «благословенном святыми отцами». Режиссёр также пошутила, что теперь родственники не хотят сниматься в её документальных фильмах.

41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой
фото: Валерия с внучкой

41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой
фото: Октавия

41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой
фото: Октавия с дочерью

Валерия родила Октавию в 24 года. Девочка росла без отца, с воспитанием активно помогали бабушка с дедушкой. Личность отца Октавии Валерия не раскрывает, но пробегал слушок, что это покойный режиссёр-документалист Александр Расторгуев, убитый в Африке в 2018 году. В старом интервью «Экспресс-газете» Валерия сказала, что роман с отцом девочки длился считанные дни. «Отец дочки с трудом ушёл из нашей жизни. Я с ним больше не общаюсь. Любовь была маленькая, но и не залет. Этот человек занимал в моей жизни последнее место. Я - нормальная мама. Но, наверное, Октавии нужен отец. Он изредка появляется, но лучше бы не появлялся - это опасно для него. Никаких подарков от него не нужно».

41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой

Также новоиспечённая бабушка воспитывает 9-летнюю дочь Северину, родившуюся в браке с танцором Вадимом Любушкиным. И шестилетнего Августа, рождённого в браке с бизнесменом Денисом Молчановым, с которым Германика рассталась два года назад.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Обоюдное согласие» >>
«Майские ленты». ТВ-ролик
"Да и Да"
«Энтропия»
«Обоюдное согласие-2». Тизер
«Обоюдное согласие. Новый сезон»

обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova   10.11.2025 - 19:13
... Это точно. У мамы уже 3 ребёнка и не от одного мужчины, а от разных. Понятное дело дочка сильно тянуть до "свадьбы" и полной зрелости не стала. А что, мама поймёт, сама ж такая. читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   10.11.2025 - 17:29
Ну яблоко от яблони не далеко падает. Откуда девочке брать хороший пример правильного поведения женщины/девушки, если мама прыгает из брака в брак. Странно, что это еще так афишируется, зная, что хейта... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Алексей Учитель убрал фильм Германики из конкурса фестиваля «Послание к человеку» из-за личной неприязни
«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин
«Развод может убить»: Валерия Гай Германика объявила о расставании с мужем
Поиск по меткам
дети
персоны
Валерия Гай ГерманикаАлександр Расторгуев (II)

фотографии >>
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой фотографии
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой фотографии
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой фотографии
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Зои Дойч
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Майкл Джей Уайт
Эдмунд Феттинг
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?