41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой. Режиссёр поделилась в соцсетях фотографиями с празднования дня рождения сына Августа, на которых также можно увидеть старшую дочь Валерии, 17-летнюю Октавию и её новорождённую дочь. Октавия родила ребёнка летом. По словам Валерии, дочь состоит в официальном браке, «благословенном святыми отцами». Режиссёр также пошутила, что теперь родственники не хотят сниматься в её документальных фильмах.
фото: Валерия с внучкой
фото: Октавия
фото: Октавия с дочерью
Валерия родила Октавию в 24 года. Девочка росла без отца, с воспитанием активно помогали бабушка с дедушкой. Личность отца Октавии Валерия не раскрывает, но пробегал слушок, что это покойный режиссёр-документалист Александр Расторгуев, убитый в Африке в 2018 году. В старом интервью «Экспресс-газете» Валерия сказала, что роман с отцом девочки длился считанные дни. «Отец дочки с трудом ушёл из нашей жизни. Я с ним больше не общаюсь. Любовь была маленькая, но и не залет. Этот человек занимал в моей жизни последнее место. Я - нормальная мама. Но, наверное, Октавии нужен отец. Он изредка появляется, но лучше бы не появлялся - это опасно для него. Никаких подарков от него не нужно».
Также новоиспечённая бабушка воспитывает 9-летнюю дочь Северину, родившуюся в браке с танцором Вадимом Любушкиным. И шестилетнего Августа, рождённого в браке с бизнесменом Денисом Молчановым, с которым Германика рассталась два года назад.
