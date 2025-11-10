Кино-Театр.Ру
«Дроны постоянно охотятся на людей»: Анджелина Джоли рассказала о поездке в Херсон и Николаев

10 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
10 ноября 2025
На днях 50-летняя Анджелина Джоли на правах спецпосланника ООН по делам беженцев посетила города Михайлов и Херсон. Эта новость могла бы встать в ряд с другими новостями о гуманитарных поездках актрисы. Если бы не случай то ли с водителем, то ли с охранником Анджелины, которого, по слухам, задержали сотрудники ТЦК. И которого актриса, опять же, по слухам, пыталась вызволить.

«Дроны постоянно охотятся на людей»: Анджелина Джоли рассказала о поездке в Херсон и Николаев

Впечатлениями от поездки Джоли поделилась в соцсетях: «Я встретилась с семьями, живущими на линии фронта. Угроза атаки дронов постоянно ощущалась. Всё время слышишь низкий гул в небе. Местные называют это «человеческим сафари» — дроны постоянно выслеживают, охотятся и терроризируют людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и выждать, пока дрон пролетит над нами. Я была в защитной экипировке, и для меня это были всего пара дней. А семьи живут в этих условиях ежедневно.

«Дроны постоянно охотятся на людей»: Анджелина Джоли рассказала о поездке в Херсон и Николаев

Полные решимость продолжать жить, они перенесли школы, поликлиники и больницы в укреплённые подвалы. Наблюдать за этим было тяжело, но в то же время вдохновляюще. Многие люди говорили о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о глубинном страхе быть забытыми миром.

«Дроны постоянно охотятся на людей»: Анджелина Джоли рассказала о поездке в Херсон и Николаев

Сложно понять как в мире с таким мощным дипломатическим потенциалом гражданские лица в Украине, Судане, Газе, Йемене, Конго и множестве других мест ежедневно страдают — как будто те, кто у власти, совсем ничего не могут сделать, чтобы конфликты прекратились и чтобы защитить своих граждан», — заключила актриса.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
