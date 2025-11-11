«Она не хотела»: Николай Картозия рассказал, как уговорил Этери Тутберидзе вести шоу «Большие девочки»

Николай Картозия — продюсер, шеф-повар телевизионной кухни, музыкант и талантливый рассказчик — в интервью Лауре Джугелии раскрыл, как ему удалось уговорить королеву льда Этери Тутберидзе стать ведущей шоу «Большие девочки» на канале «Пятница!». «Началось всё с личной корысти. Я хотел пристроить одну композицию Nico Cartosio. Я хотел, чтобы в клипе снялась Медведева, и поехал знакомиться с Этери». Однако, по словам Николая, его объяснения не произвели никакого впечатления на известного тренера. Но за её работой было интересно наблюдать, и продюсер решил, что такая энергия очень нужна на телевидении. «Я сразу понимаю, что это родина-мать. Это тоже родина-мать, просто её карательный аспект. Это настоящая богиня Кали. Такая воительница, высеченная из мрамора. И такая мощь должна идти с экрана».
фото: Николай Картозия
Когда команда начала работать над проектом «Большие девочки», Николаю стало понятно, кто должен вести это шоу и в какой манере общаться с участницами, чтобы их мотивировать. «Я понимаю, что им нужна женщина, которую они будут бояться больше, чем поесть на ночь, с одной стороны. С другой стороны — безусловный авторитет. В общем, я говорю: ведущей может быть только Этери». Команда была уверена, что Этери Тутберидзе не согласится, но Николай настаивал: или Этери в роли ведущей — или шоу вообще не получится.
Переговоры вёл продюсер Борис Волков, они были долгими. Этери не соглашалась на участие, пока Николай не посоветовал сменить тактику: «И наконец они поняли. Они звали её ведущей, она не хотела быть ведущей. Понятия! Мы не хотим ведущую, мы хотим вас. Вот всю, какая вы есть: со злостью, с неправильностью, с вашими представлениями и так далее. Вы — наставник, вы не ведущая. И мы договорились».
фото: Николай Картозия
На съёмочной площадке Этери Тутберидзе относилась к себе так же требовательно, как и к участницам шоу: «До четырёх утра съёмка? До четырёх утра. Она даже бровью не поведёт, не скажет: я там должна завтра в 7 утра... Нет, ещё работаем».
