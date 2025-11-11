Кино-Театр.Ру
Джереми Реннера обвинили в преследовании и угрозах

11 ноября
2025 год

11 ноября 2025
Китайская модель и режиссёр И Чжоу в своих соцсетях рассказала о неадекватном поведении актёра Джереми Реннера. «Господин Реннер впервые связался со мной в июне, прислав свои личные и интимные фотографии. Это поведение, согласно публичным сообщениям, он демонстрировал и раньше. Он убедил меня в своей искренности, сказав, что долгое время был одинок и сейчас открыт для долгосрочных отношений. Я поверила ему».

Джереми Реннера обвинили в преследовании и угрозах
фото: И Чжоу

У пары завязался роман, который Джереми Реннер отрицает. По информации звёздного таблоида TMZ, на заявление Чжоу актёр ответил, что это были отношения на одну ночь. Именно И Чжоу, говорит он, преследовала его и умоляла о взаимности, когда он её отверг. В ответ Чжоу разместила в своих соцсетях скриншот сообщения от Джереми Реннера с признанием в любви. «Это то, что вы называете „отвергнута”? – гласит подпись под фото, – Скриншот настоящий, не ИИ. Все метаданные сохранены».

Джереми Реннера обвинили в преследовании и угрозах
фото: Джереми Реннер


Джереми Реннер сотрудничал с И Чжоу в документальном проекте «Хроники Диснея». Актёр подписал с продюсерской компанией «Into the sun films» соглашение, разрешающее использовать его изображение, архивные материалы, связанные с ним, а также контент из его соцсетей. Но после выхода фильма отказался участвовать в кампании по его продвижению. Реннер сказал, что проект был создан искусственным интеллектом и отрицал творческие и личные связи с И Чжоу.

Джереми Реннера обвинили в преследовании и угрозах
фото: Джереми Реннер

По словам режиссёра, Реннер напивался при ней и устраивал скандалы, а также писал гадости в личные сообщения. В агрессивном поведении и употреблении наркотиков Джереми Реннера обвиняла и его бывшая жена, Сонни Пачеко. И Чжоу призналась, что отказывалась верить в это, пока не испытала на себе. «Он соблазнил меня и предал. Мне льстило, конечно, что он голливудская звезда, я поверила в его чувства». Во время телефонного разговора с И Чжоу Джереми Реннер пригрозил позвонить в иммиграционную службу (ICE). «Дезинформация и запугивание причинили мне не только личный и репутационный вред, но также обесценили творческую работу всех, кто делал фильм», – написала И Чжоу в своих социальных сетях.
№ 2
MJ2002 (Пермь)   11.11.2025 - 16:20
Мне очень жаль И Чжоу. Попасть в такую ситуацию — большое испытание. Независимо от того, как развернутся события, важно помнить, что никто не заслуживает неуважительного и агрессивного отношения. читать далее>>
№ 1
vikapikaa (Самара)   11.11.2025 - 14:32
Сложно сказать, кто здесь прав, а кто виноват. Обе стороны представляют свою версию событий, и без дополнительных доказательств трудно сделать вывод. Возможно, истина где-то посередине. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
