Деконструкция «Предел риска»
Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс

11 ноября
2025 год

11 ноября 2025
Ноябрь начался модными съёмками для глянца и рекламы с участием Эль Фаннинг, Джейкоба Элорди, Тильды Суинтон, Ани Тейлор-Джой, Милли Бобби Браун, Финна Вулфарда, Дженнифер Лоуренс, Шу Ци, Сидни Суини, Джонатана Бейли и Сигурни Уивер.

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Эль Фаннинг для Vogue Hong Kong

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Джейкоб Элорди для Bottega Veneta

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Тильда Суинтон для Vogue Singapore

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Аня Тейлор-Джой для Tiffany & Co. Holiday 2025

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Милли Бобби Браун для British Vogue

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Финн Вулфард для Who What Wear

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Дженнифер Лоуренс для W Magazine

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Сидни Суини для GQ Men of the Year issue

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Шу Ци для Vogue Hong Kong

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Джонатан Бейли для журнала People

Отдел кадров: Джейкоб Элорди, Эль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс
фото: Сигурни Уивер для Empire

Больше фотографий можно посмотреть в нашей галерее.
персоны
Джонатан Бейли, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Дженнифер Лоуренс, Сидни Суини, Тильда Суинтон, Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Эль Фаннинг, Ци Шу, Джейкоб Элорди

