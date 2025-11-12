Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский

10 ноября в Электротеатре "Станиславский" состоялась презентация Кинопоиска, на которой были представлены масштабные изменения сервиса. Теперь онлайн-кинотеатр становится платформой: он будет продавать подписки на разные онлайн-кинотеатры и с помощью универсальных рекомендаций подбирать интересный пользователю контент, который выходит на разных стримингах, на ТВ и в кинотеатрах. Среди гостей презентации были замечены актёры Иван Добронравов, Илья Виногорский, Хетаг Хинчагов, Евгений Кулик и другие.
обсуждение >>