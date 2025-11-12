Кино-Театр.Ру
Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский

12 ноября
2025 год

12 ноября 2025
10 ноября в Электротеатре "Станиславский" состоялась презентация Кинопоиска, на которой были представлены масштабные изменения сервиса. Теперь онлайн-кинотеатр становится платформой: он будет продавать подписки на разные онлайн-кинотеатры и с помощью универсальных рекомендаций подбирать интересный пользователю контент, который выходит на разных стримингах, на ТВ и в кинотеатрах. Среди гостей презентации были замечены актёры Иван Добронравов, Илья Виногорский, Хетаг Хинчагов, Евгений Кулик и другие.

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Василиса Коростышевская

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Евгений Кулик

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Иван и Анна Добронравовы

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Пётр Натаров

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Илья Виногорский

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Хетаг Хинчагов

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Руслан Усачев

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Денис Виленкин

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Анита Пудикова

Слияние и поглощение: Хетаг Хинчагов, Иван Добронравов и Илья Виногорский
фото: Ануар
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram