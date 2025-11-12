Кино-Театр.Ру
Марк Богатырёв опроверг слух о разводе с Татьяной Арнтгольц

12 ноября
2025 год

12 ноября 2025
Сегодня в прессе появилась информация о том, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц решили развестись. Об этом сообщила газета «МК» со ссылкой на источники в пресс-службе Лефортовского суда города Москвы. Заявление якобы подал Богатырёв.

Марк Богатырёв опроверг слух о разводе с Татьяной Арнтгольц
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц с сыном

Кроме того, накануне новости о разводе Марк загадочно написал в своих соцсетях: «Время всегда расставляет всё на свои места…знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце … Что-то очень близкое вдруг становится далёким, «далёкое» спешит нравиться и не думает о последствиях…твоё «Я» медленно растворяется в стакане колы и ты летишь вдоль голых страниц своего «бессознательного» в горячее-НЕИЗБЕЖНОЕ будущее. ШерШеЛя-ФаМ».

Однако в комментарии журналистам портала Super.ru актёр опроверг слух о разводе: «Нет, это неправда. Это всё слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».

Марк Богатырёв опроверг слух о разводе с Татьяной Арнтгольц
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц


О романе Богатырёва и Арнтгольц стало известно в 2018 году, спустя 2 года они поженились. У пары есть общий сын, Данила. В начале ноября Марк Богатырёв дал интервью журналу «Страсти». В нём он признался, что из-за плавающего рабочего графика сложно совмещать работу и личную жизнь.
Поиск по меткам
развод/расставаниесемьяслухи
персоны
Татьяна АрнтгольцМарк Богатырёв

