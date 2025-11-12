Марк Богатырёв опроверг слух о разводе с Татьяной Арнтгольц

Сегодня в прессе появилась информация о том, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц решили развестись. Об этом сообщила газета «МК» со ссылкой на источники в пресс-службе Лефортовского суда города Москвы. Заявление якобы подал Богатырёв.
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц с сыном
Кроме того, накануне новости о разводе Марк загадочно написал в своих соцсетях: «Время всегда расставляет всё на свои места…знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце … Что-то очень близкое вдруг становится далёким, «далёкое» спешит нравиться и не думает о последствиях…твоё «Я» медленно растворяется в стакане колы и ты летишь вдоль голых страниц своего «бессознательного» в горячее-НЕИЗБЕЖНОЕ будущее. ШерШеЛя-ФаМ».
Однако в комментарии журналистам портала Super.ru актёр опроверг слух о разводе: «Нет, это неправда. Это всё слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц
О романе Богатырёва и Арнтгольц стало известно в 2018 году, спустя 2 года они поженились. У пары есть общий сын, Данила. В начале ноября Марк Богатырёв дал интервью журналу «Страсти». В нём он признался, что из-за плавающего рабочего графика сложно совмещать работу и личную жизнь.
