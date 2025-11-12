«Упал в обморок за рулём»: Марат Башаров о проблемах со здоровьем

Марат Башаров в эфире ток-шоу «Звёзды сошлись» рассказал о недавно поставленном ему диагнозе: «У меня, как оказалось, расширенная верхняя сердечная аорта». У актёра часто бывали недомогания, и он даже терял сознание: «Просто я однажды тоже упал в обморок, причём я был за рулём, ехал в машине с супругой. Попал в не очень страшную аварию: на малой скорости упёрся во впереди стоящую машину».
фото: Марат Башаров
Марат Башаров проходил обследования, носил холтер. На УЗИ сердца доктор поинтересовалась, не занимается ли он спортом и, в частности, хоккеем: «Я говорю: откуда вы знаете? Да, хоккеем. Она говорит: ну тогда всё понятно. Только у хоккеистов почему-то расширенная верхняя аорта, потому что резкие нагрузки. Я говорю: и как это лечится? Она говорит: ничем не лечится. Играйте и живите дальше».
фото: Марат Башаров
По словам актёра, он стал внимательнее относиться к своему здоровью, режиму дня и образу жизни. Башаров призвал всех следить за сердцем и не бояться обращаться за помощью.
