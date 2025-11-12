Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии

12 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
12 ноября 2025
Выпускник «Фабрики звёзд», ветеран шоу «Пусть говорят!», певец и любитель женщин забальзаковского возраста Прохор Шаляпин переживает первую в своей жизни волну настоящей популярности, которая свалилась на него после выхода шоу «Звёзды в Африке». Зумеров, которые шинкуют на 15-секундные рилсы всё, что длится больше минуты, привлёк декларативный гедонизм Прохора. Призывающего не к эффективному тайм-менеджменту или самопожертвованию, а к кутежу и наслаждению жизнью.

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии

Выяснилось, правда, что шансы стать «амбассадором лёгкой жизни» и человеком-праздником у Прохора были совсем небольшие. Певец вырос в неблагополучной семье, где царил страх и самое что ни на есть насилие. О чём он рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии

«У меня, к сожалению, был пьющий папаша. С детства у меня был страх, что меня сейчас убьют. Потому что отец избивал маму, она падала без сознания, он кричал страшно, меня бил. Причём ни за что! Лежу на диване, смотрю телевизор, он заходит, хватает меня за ногу и за руку и со всей дури скидывает с дивана. Я бьюсь головой об угол, лежу не могу пошевелиться. Мама не уходила, потому что боялась, что он её убьёт. Я в детстве её прям ненавидел за то, что она не хочет уйти. Мы жили в бесконечном страхе».

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии
фото: Маленький Прохор с отцом

«Самое жуткое, что я в своей жизни видел, это две сцены. Первый раз он повесил на бельевой верёвке моего любимого кота и заставил меня смотреть на то, как он задыхается и бьётся в конвульсиях. Естественно, у меня слёзы и истерика. Я пытался кота спасти, но отец меня отталкивал и говорил: «Смотри, ты должен видеть». Это он мне так попытался показать, что такое жестокость и стрессоустойчивость. Вот что делает с людьми алкоголь. А потом он убил мою собаку. Это было уже когда отца посадили в первый раз и он вышел. У нас был частный дом, я захожу и вижу моего пса, который идёт ко мне с жалобными глазами и перерезанным горлом».

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии

Живодёрские наклонности, помноженные на алкогольную зависимость, со временем усугубились, и отец несколько раз угождал в тюрьму, проведя там в общей сложности 20 лет до своей смерти. «Первый раз его посадили, когда он по пьяни подрался с полицейским и сильно его покалечил. Второй раз он ещё кого-то избил. А в третий раз я уже сам поучаствовал в том, чтобы его посадить. Потому что он избил бабушку. Собственную мать, которая не отдала ему свои деньги, накопленные на похороны. Которая ему передачки таскала, которая для него делала всё».

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии

«Ужас, который ты переживаешь в том возрасте, он с тобой потом на всю жизнь. Это невозможно вытащить из головы. Это травмы на всю жизнь. Это сформировало мою матрицу: радоваться элементарному, соглашаться на меньшее. Когда я уезжал из Волгограда в 15 лет, я был счастлив, что переехал в Москву. Я поступил в Институт Ипполитова-Иванова и мне открылся другой мир совершенно. И какие бы трудности у меня в жизни не были, я вспоминаю фрагменты из детства, и мне становится гораздо легче. Слава Богу, я не там».

Прохор так и не смог понять, что с отцом было не так. А спросить его, зачем он всё это делал — боялся. «Самое интересное, что бабушка и дедушка были очень порядочные люди. Не алкоголики и не маргиналы. Рабочие нормальные хорошие люди. Бабушка всё время говорила, что они чего-то не доглядели, и папа попал в плохую компанию. Я говорю: «А за мной кто смотрел? Я в 15 лет уехал один в другой город».

«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии

Отец Прохора умер в психиатрическом учреждении для преступников, признанных невменяемыми. «Некоторые люди наивно полагают, что если они совершат преступление, а потом оформят справку о невменяемости, их просто отправят в психушку. Хочу всех предостеречь: как показывает практика, лучше в простой тюрьме отсидеть, чем попасть в это специализированное учреждение, в котором нет сроков. Вас выпустят тогда, когда вы выздоровеете. А этого может не случится до самой вашей смерти. Отец был в своём уме. Но моя бабушка решила, что так ему будет проще избежать наказания. Это была ошибка. Мне кажется, там его состояние усугубилось».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминаниянасилие
персоны
Ксения СобчакПрохор Шаляпин

фотографии >>
«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии фотографии
«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии фотографии
«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии фотографии
«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.
Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Павел Комаров
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Анастасия Чепелюк
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Грейс Келли
Рада Митчелл
Крэйг Паркер
Густаф Скарсгард
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram