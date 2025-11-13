Кино-Театр.Ру
«У меня были дикие панические атаки»: Вильма Кутавичюте о способах преодоления страхов

13 ноября
2025 год

13 ноября 2025
На счету у Вильмы Кутавичюте около 40 работ в кино и сериалах. Однако до недавнего времени съёмки давались актрисе очень тяжело — при виде камеры на неё накатывали сильные панические атаки. О чём она рассказала в интервью изданию «OK!».

«Раньше у меня были дикие панические атаки прямо в кадре. Словами сложно передать, насколько мне было тяжело, когда на меня направляли камеру. И я знаю, половина доброжелателей сейчас скажет: «Боишься волка — в лес не ходи». Но мое глубокое убеждение как раз в обратном: боишься волка — сходи в лес, проведи там ночь-другую, а может, и месяц. Я снимаюсь не для того, чтобы кем-то стать, «профессионалом» или «актрисой», не ради какой-то звёздочки. Для меня это игра моего личного опыта. Я пловец, который боится воды. Для меня это то, что называют shadow work, — встреча с тем, что внутри себя не хочешь видеть. Идти туда, где тебе некомфортно, потому что именно там скрываются ответы на все вопросы. И это есть в каждом, к счастью или к сожалению».

Свою работу Вильма воспринимает не иначе как отмычку к неисследованным частям своей личности. «Мы не можем сыграть то, чего не чувствуем и не знаем. Если роль «не твоя», она тебе и не достанется. Мы лишь приоткрываем двери к чему-то, ранее в себе не исследованному. У меня вообще большие вопросы к тому, насколько это всё связано с нашим «эго» и «талантом».

Ещё один страх — глубоководное погружение — Вильма преодолела схожим образом. «Я занимаюсь дайвингом. Недавно сдала сертификат и теперь могу нырять до сорока метров. Подводный мир невероятно замедляет. Кстати, акул я боюсь меньше, чем камер. Дайвинг был одним из моих больших страхов — казалось, что я никогда его не преодолею. А теперь это стало неотъемлемой частью моей жизни».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
