«Мы понимали, что идеально не будет»: Анна Хилькевич об отношениях с мужем

Эта осень богата на откровения и признания знаменитостей. Анна Хилькевич, известный адепт крепких семейных отношений, в интервью женскому порталу Леди Mail рассказала о сложностях, которые возникали у них с мужем: «Мы столкнулись с большой проблемой: мы вроде бы были близки, любили друг друга, но не знали, как правильно доносить до своего партнера свои желания и боли, чтобы слова воспринимались не как претензия, а как просьба и желание договориться. Мы учились этому». Примером для актрисы всегда были её родители, которые вместе уже более 50 лет: «Я видела, как они ругались и мирились, но всегда знала, что такая любовь существует — крепкая, вечная. Так можно».
фото: Анна Хилькевич
Муж Анны, бизнесмен Артур Волков, по словам актрисы, терпеливее и спокойнее, чем она, но выйти из ссоры ему сложнее: «Я более эмоциональная, поэтому могу быстрее завестись, но и быстрее отойти после конфликта. А если мужа что-то захватывает, то это глубоко и надолго. Я легко могу сказать: «Да ладно тебе, давай не будем», а супругу на это потребуется больше времени. Так что чаще первой на примирение иду я».
фото: Анна Хилькевич с мужем и дочкой
Актриса призналась, что у них с мужем случались непростые периоды в отношениях: «У нас были кризисы, когда мы друг друга не понимали, раздражали. Но ниточка, связывающая нас, никогда не обрывалась — это главное». Пара старается добавлять в отношения романтику. Иногда они ходят куда-то вдвоём или проводят вечер наедине, уложив дочек спать. Анна уверена, что их семья — величина постоянная. «Мы оба собирались идти в эти отношения раз и навсегда. И оба понимали, что идеально не будет. Если что-то не так, стараемся это решить, не наломав дров».
фото: Анна Хилькевич
Ревность, по словам актрисы, когда-то отравляла ей жизнь, но она с этим справилась. Мужу Анна объяснила, что игра в любовь на съёмочной площадке — часть её профессии. «Я могу в кадре обниматься с партнерами, целоваться. У нас с мужем уже были разговоры на эту тему: когда мы только начинали встречаться, я писала ему, что поцелуи на съёмочной площадке совсем не похожи на те, что у нас с ним. Но в любом случае Артур в открытую не показывает свои эмоции и доверяет мне. Телефоны у нас обоих в открытом доступе».
фото: Анна Хилькевич
Актриса сказала, что во время конфликтов они никогда не кричат друг на друга и не оскорбляют: «Уважительное общение между собой — это обязательно, даже во время ссоры. Ещё у нас есть правила — всегда отвечать на звонки и ночевать дома».
