«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский

13 ноября
2025 год

13 ноября 2025
С 10 по 11 ноября в Москве проходил фестиваль «Читка 4.0», объединивший представителей книжной и киноиндустрии. Участники поговорили о мощном тренде в России на адаптации литературных произведений, отметив, что 2026 год станет рекордным по количеству экранизаций книг. Например, одним из самых интересных проектов в разработке жюри назвало сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина от сценариста и шоураннера Любови Мульменко, а в номинации «Самая ожидаемая экранизация» победили сериал «Трудно быть богом» Дмитрия Тюрина и фильм «Левша» Владимира Беседина. Кроме того, жюри также отметило и наградило дипломом ещё один проект в разработке — фэнтези «Тайны Чароводья». А в номинации «Самый перспективный литературный проект для экранизации» победила книга Натальи Ремиш «Моя Лола. Записки мать-и-мачехи». Итоги подвели на церемонии закрытия фестиваля, ведущим которой выступил актёр Олег Савостюк.

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Олег Савостюк

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Любовь Мульменко

В рамках церемонии учредитель смотра Антон Калинкин вручил традиционные Специальные призы. Одним из них был награжден «Продюсерский тандем по созданию событийных экранизаций» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Ещё один специальный приз — «За тонкое воплощение классической и современной литературы в кино» — был посмертно вручён Юрию Морозу. Награду получила Виктория Исакова, отметив, что, хотя его фильмы всегда получали признание и награды, это — единственная режиссёрская премия в его карьере.

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Антон Калинкин

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Виктория Исакова

Также в рамках фестиваля прошли презентации ожидаемых проектов. Одним из них стала экранизация «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина. Зрители первыми увидели несколько эксклюзивных отрывков фильма, а также смогли пообщаться с творческой группой картины. Проект представили режиссёр Егор Кончаловский, автор Евгений Водолазкин, продюсер Сергей Катышев и актёр Илья Коробко. Они рассказали, как реализовывался этот масштабный проект, чем сценарий отличается от книги и как проходили съёмки.

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Илья Коробко, Егор Кончаловский, Сергей Катышев и Евгений Водолазкин

В один из дней фестиваля прошло обсуждение на тему «Короткометражное кино: медийные лица», участие в котором приняли Надежда Королёва, Маша Кошина, Александра Киселёва, Олег Савостюк и Антон Филипенко.

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Надежда Королева, Маша Кошина, Александра Киселева, Олег Савостюк и Антон Филипенко

А продюсер и главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов провёл лекцию о региональной поддержке кинематографа.

«Читка 4.0»: Виктория Исакова, Олег Савостюк и Егор Кончаловский
фото: Жан Просянов

Завершая церемонию закрытия фестиваля, Антон Калинкин отметил: «С каждым годом число экранизаций в России растёт — литература всё активнее становится основой для кино и сериалов. Можно с уверенностью сказать, что 2026-й станет Годом экранизаций. Судя по количеству проектов в производстве и разработке, впереди нас ждёт новая рекордная волна фильмов, в основе которых лежат книги. На «Читке» мы показали только основную часть — ещё множество проектов находятся в производстве».
№ 2
Мишель Ангельская (Омск)   13.11.2025 - 12:21
Я всегда считала, что экранизации — это отличный способ привлечь внимание к книгам. Приятно видеть, что в России растет интерес к таким проектам. Особенно рада за книгу Натальи Ремиш — "Моя Лола.... читать далее>>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   13.11.2025 - 10:22
Читка радует! Столько крутых проектов в разработке — глаза разбегаются! Особенно зацепила история про посмертное награждение Юрия Мороза. Оч трогательно. читать далее>>
