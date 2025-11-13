Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели

13 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
13 ноября 2025
17-летняя дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели. Нелл снялась вместе с матерью в рекламном кампейне, приуроченном к 25-летию люксового ювелирного бренда Larkspur & Hawk.

Дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели

«Что я люблю в украшениях, так это то, что они переживают нас, людей, перенося истории через десятилетия и века. Мне нравится, как одно украшение может создать атмосферу и изменить внутреннее состояние», — поделилась Хелена.

Дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели

Дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели

Дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели

Актриса Хелена Бонем Картер и режиссёр Тим Бёртон познакомились во время работы над фильмом «Планета обезьян». Пара воспитывает двоих общих детей: 17-летнюю Нелл и 22-летнего Билли, хотя в браке они официально не состояли. В 2014 году пара объявила о разрыве после 13 лет совместной жизни.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Балтиец.   13.11.2025 - 20:08
Странно, я думал что она на завод пойдет.... читать далее>>
№ 5
Lomova_E (Шахты)   13.11.2025 - 19:12
... Мне тоже показалось неверным сравнивать ее образ со старухой. Вполне красивая женщина с нежной и женственной энергией. читать далее>>
№ 4
Лидия Мартин   13.11.2025 - 18:21
... Ну какая же старуха...? Образ элегантной женщины, королевы, я бы даже сказала. Очень изысканно. читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   13.11.2025 - 18:20
Обожаю такие съемки - мама и доча. У Нелл явно харизма матушки. Пусть у девчонки все сложится - будет здорово видеть новую звезду на подиумах и не только. читать далее>>
№ 2
Елена К/Л (Лабинск)   13.11.2025 - 17:38
Как она похожа на мать!? Если они познакомились на съемках фильма "Планета обезьян", и воспитывают 22-летнего сына, это что, фильм вышел в 2003 году? читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
красотареклама
персоны
Тим БёртонХелена Бонем Картер
фильмы
Планета обезьян

фотографии >>
Дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бёртона дебютировала в качестве модели фотографии
"Крылья голубки" (1997)
"Великий Мерлин" (1998)
"Великий Мерлин" (1998)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Яна Ляхович
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Джерард Батлер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Крис Нот
Даниель Пилон
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен