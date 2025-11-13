17-летняя дочь Хелены Бонем Картер
и Тима Бёртона
дебютировала в качестве модели. Нелл снялась вместе с матерью в рекламном кампейне, приуроченном к 25-летию люксового ювелирного бренда Larkspur & Hawk.
«Что я люблю в украшениях, так это то, что они переживают нас, людей, перенося истории через десятилетия и века. Мне нравится, как одно украшение может создать атмосферу и изменить внутреннее состояние»
, — поделилась Хелена.
Актриса Хелена Бонем Картер и режиссёр Тим Бёртон познакомились во время работы над фильмом «Планета обезьян»
. Пара воспитывает двоих общих детей: 17-летнюю Нелл и 22-летнего Билли, хотя в браке они официально не состояли. В 2014 году пара объявила о разрыве после 13 лет совместной жизни.
