Лариса Долина исполнит песню Инстасамки в новогоднем фильме ТНТ

14 ноября
2025 год

14 ноября 2025
Лариса Долина присоединилась к актёрскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», где она сыграет двоюродную тётку товарища Саахова — влиятельную родственницу антагониста, занимающую пост главного бухгалтера в его банке.

фото: Кадр со съемок фильма «Невероятные приключения Шурика»

В одном из эпизодов фильма героиня Долиной исполнит песню Инстасамки «За деньги да» в лучших традициях корпоративной бухгалтерии: «Моя героиня в картине «Невероятные приключения Шурика» – это женщина властная, которая очень любит деньги. Она управляет всем и всеми. И у неё не забалуешь! Это такая сильная, очень мощная натура. Я не первый раз играю таких женщин. И для того, чтобы она получилась такой, какой ее задумал режиссёр, нужно свою героиню полюбить, какой бы она ни была. Даже если она отрицательный персонаж. А здесь она, конечно, сильно отрицательный персонаж», — рассказала артистка.

фото: Кадр со съемок фильма «Невероятные приключения Шурика»

В центре сюжета фильма — невероятная история любви Шурика и Нины, переносящая зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Создатели решили уйти от формата оммажа одному фильму и собрать целую вселенную отсылок: здесь встречаются «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и классические мюзиклы. Премьера фильма состоится в кинотеатрах 11 декабря, а вечером 31 декабря фильм «Невероятные приключения Шурика» выйдет на ТНТ, в специальной новогодней версии.
№ 1
Мечта о жевательной резинке   14.11.2025 - 16:48
Ох, баб Лара, ну куда Вам песенки петь молодежной исполнительницы..? И смех, и грех... читать далее>>
Всего сообщений: 1
